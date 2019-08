«Carreteras de otoño»: Novela negra de enorme categoría

Hubo un tiempo en el que los best sellers se valoraban muy negativamente, un tiempo durante el que se negaba cualquier bondad que pudieran lucir las páginas de las novelas que se vendían por millones en el mundo entero. O Faulkner o nada. Una exageración como otra cualquiera porque la literatura de calidad como la Faulkner no juega en la misma liga que el best seller. No tienen nada que ver. Y puestos a elegir, sin duda, nos quedamos con Faulkner aunque no se puede negar que otros tipo de literatura existe y es necesaria.

En «Carreteras de otoño» la acción sucede durante el año 1963. JFK es asesinado. Frank Guidry, un guapo delincuente, se ve involucrado en ese crimen y sabe que el capo de la mafia de Nueva Orleans Marcello no deja cabos sin atar. Una mujer decide dejar su vida atrás y comenzar, de nuevo, junto a sus hijas y a su perro. Los caminos se cruzan y ocurren un sinfín de cosas que nos descubren la América mojigata, cruel, mentirosa y peligrosa de los años 60.

Lou Berney escribe con astucia y es capaz de imprimir un ritmo narrativo que no da un respiro al lector. Dosifica la información, y la falta de ella, para lograr que la necesidad de saber del lector sea directamente proporcional a la intensidad del relato. La violencia se mezcla con el amor, la ternura con la crueldad sin límite, el villano que crea Berney es un personaje de manual que integra lo peor del malo más malo de todos los malos. La redención hace que los personajes crezcan y evolucionen. Pero no hay que pensar que el autor aporte falsas esperanzas o haga concesiones a la galería. No lo hace.