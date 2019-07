FIB 2019: Más fiesta, menos público

De forma intermitente, e inevitable, abandonamos el Escenario Carrefour para sumergirnos en los temazos infalibles que desde el Escenario South Beach Pool Party lanzan. Sobre todo, cuando Action Bronson no aparece tras más de 45 minutos de retraso y Rocío Saiz (Las Chillers) se atreve a pinchar hasta a Jennifer López. Finalmente, Bronson aparece, visiblemente enfadado, culpa al Festival de no tener preparadas «sus cosas», tira el micro y hasta arremete con un empujón a uno de los técnicos que cruza el escenario. Al fin, son las 01:15 horas y «Baby Blue» empieza a sonar. Todos los malos humos se esfuman y disfrutamos de este polifacético artista durante, al menos, unos minutos antes de que el gran cabeza de cartel de la noche, Fatboy Slim, aparezca. Y tanto que apareció. El veterano Dj puso patas arriba la explanada del FIB hasta el cierre, siempre con una sonrisa en la cara y un contacto muy próximo con todos los asistentes que no paraban de bailar. «Rockafeller Skank» se coló como base de más de uno y de dos temas, hasta que finalmente sonó en todo su esplendor. Hasta entonces reconocimos en los visuales la silueta de Childish Gambino y su «This Is América», entre otras versiones.

VIERNES 19

La noche del viernes nos llevó a descubrir pequeñas joyas y a revalidar otras ya conocidas. Comenzamos la jornada con el ecléctico espectáculo de Gus Dapperton en el Escenario Thunder Bitch, su sonido viaja desde el sonido disco más retro al synth pop más futurista. En él todo tiene cabida, especialmente a la hora de elegir pasos de baile. Tras él inauguramos el Escenario Las Palmas – Radio 3, el principal, con una de las bandas que más han revolucionado el pop británico en los últimos tiempos: 1975. Con un sonido más adulto en sus manos, y unos visuales fascinantes, la banda de Mánchester, capitaneada por su carismático líder Matthew Healy, mezclaron su pop adolescente del pasado con su madura reflexión sobre la tecnología en temas como «Love It If We Made It». Y, justo antes de despedirse, una advertencia: «Rock and roll is dead, God bless the 1975».

Seguimos en el principal, y una legión de técnicos no paran de retocar cada detalle de la playa artificial que han recreado para Lana del Rey. Cada palmera, cada tumbona, cada columpio de madera tenía que estar en su sitio. Y así, media hora después de lo previsto aparece Lana llena de sensibilidad y delicadeza, repasando la larga ristra de hits que tiene en su haber gracias a sus cuatro álbumes (y uno nuevo que verá la luz el próximo mes, según nos anuncia en exclusiva durante el directo). La neoyorquina nos llena durante toda su actuación de melancolía y sensaciones suaves, ya sea a través de temas fundamentales como «Summertime Sadness», o sus delicados balanceos en «Ride» que sobrevuelan parte de la audiencia que la sigue atenta con la mirada. El show termina con casi un cuarto de hora de entrega absoluta a los fans, con selfies, firmas y regalos bajo el brazo. La fiesta regresa con Gorgon City y la cantante Chenai en las voces femeninas. Asistimos a una demostración de ingeniería musical en el espectáculo live que el dúo londinense hace sobre la marcha en el escenario principal. Suena «Real Life», «Kingdom» y «Ready for your love», entre otras.