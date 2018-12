La convicción de una emprendedora

Alrededor de las grandes producciones teatrales siempre encontramos una serie de personas que trabajan duro para que los proyectos se puedan hacer realidad. Es raro que nadie se pregunte quién ha cosido esos trajes tan hermosos que vemos sobre el escenario. Los que andamos alrededor, también, de esos escenarios para analizar lo que sucede sobre ellos, tenemos el privilegio de conocer a algunas de esas personas que, desde el anonimato, consiguen que la magia del teatro, de la danza o de la ópera, se impongan cada tarde que pasa.

Matilde de Urrutia ha dedicado su vida entera al negocio que puso en marcha hace ya muchos años. Comenzó haciendo algo que los jóvenes no saben ni siquiera que se pudiera hacer: cogía puntos a las medias de mujer. Compró su primera máquina cuando renunció a un viaje con su tío. En lugar de ese viaje, Matilde pidió a su familiar que le comprase esa máquina para poder montar su propio negocio. Cuando en 1953 conoció al que sería su esposo (tres meses de noviazgo fueron suficientes porque «antes teníamos poco que pensar, Gabriel. Si decíamos sí era sí».) aparecen algunas dificultades propias de la época. No todos en la familia de su esposo veían con buenos ojos eso de que la mujer trabajase fuera de casa. Sin embargo, Matilde y su esposo tuvieron claro que ella debía trabajar por su cuenta y que la familia no tenía gran cosa que decir al respecto. «Si no hubiera sido así me hubiera durado el matrimonio quince minutos. Yo era hija de separada. Y en esa época era rarísimo. Tenía muy claro que quería mantener intacta mi independencia. Mi marido me comprendió desde el primer momento. Era un hombre extraordinario», dice Matilde mientras juega con una servilleta de papel. Estamos tomando un café en el Café de Oriente de Madrid. Un privilegio el lugar y la compañía. Matilde sigue hablando, ahora con la mirada algo más perdida en el recuerdo: «Siempre digo que cuando murió mi marido murieron dos personas; la otra era yo que quedé muerta en vida; su muerte me ha costado veinte años de mi vida».