¿La nueva Agatha Christie?

Ya pasen cincuenta, ochenta o doscientos años, los libros de Agatha Christie continuan fascinando a los lectores, independientemente de su edad, nivel cultural o credo. Es lo que tiene ser la maestra indiscutible del suspense, por más que Raymond Chandler, Patricia Highsmith o Camilla Lackberg intentasen disputarle el trono. Pues bien, al igual que nuestra cultura no podría entenderse sin el influjo de La Odisea , el Quijote o cualquier creación de William Shakespeare, resulta casi imposible que aquellos que nos dedicamos a la escritura no sintamos la tentación de evocar-homenajear-imitar a la gran autora británic a. Ya ocurrió entre sus contemporáneos, desde Anne Meredith —de quien reseñé hace unos meses la extraordinaria Crimen en Navidad — a Marion Harvey, Molly Thynne o Annie Haynes; esta última, su principal rival durante la «Golden Age». Aunque pocos han logrado acercarse tanto, y a la vez distanciarse lo suficiente, como Shari Lapena, una abogada canadiense que, con un estilo natural y fluido, logró situar su novela La pareja de al lado entre los libros más vendidos de 2016. Luego llegaría Un extraño en casa, intenso thriller que volvió a obtener el respaldo de los lectores, y por último Un invitado inesperado , de la que vamos a hablar a continuación.

Un juego de guiños

No hace falta ser un genio para deducir que, con semejante argumento, Un invitado inesperado es una suerte de revival o actualización de una de las obras teatrales más célebres de Agatha Christie, La ratonera. Esa que, por si alguien aún no lo sabe, figura en el Libro Guinness de los Récords como la más representada de la historia —66 años ininterrumpidamente en los escenarios de Londres—. No en vano, ambas historias se desarrollan en un pequeño hotel, ambas cuentan con personajes variopintos que esconden secretos y ambas están salpicadas de sangre y nieve. Aunque no sería justo comparar la obra de Lapena exclusivamente con el drama estrenado en los cincuenta, pues sus 368 páginas también recuerdan a Diez Negritos, Asesinato en el Orient Express e incluso Muerte en el Nilo. Es decir, la tríada de éxitos de la Christie, cuyas versiones cinematográficas, televisivas e incluso del mundo de los videojuegos, llevan décadas cautivándonos. Eso sí, la autora posee capacidad de sobra para articular una trama envolvente a instancias de la británica, si bien el juego de guiños le sienta fenomenal. Esa es la mayor virtud de su relato, el saber hallar el equilibrio entre los recursos de su predecesora y los suyos propios, combinándolos de tal manera que, en determinados momentos, se nos olvida que los personajes residen en el siglo XXI y no en la primera mitad del XX. A ello contribuye el despojamiento de toda tecnología —tanto en la teoría como en la práctica—, los usos cotidianos del establecimiento hotelero y la manera de retratar a los personajes. En suma, una delicia para los fans de la novela de suspense y un gran descubrimiento para los que aún no lo son, que, por si fuera poco, cuenta con un final a la altura.