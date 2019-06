La poesía de Antonio Machado: Esperando la marea que llega

Sobre la poesía de Antonio Machado ya se ha dicho casi todo. Existen miles de páginas en las que se analizan todos y cada uno de sus poemas; su teología, su estructura... Ni siquiera es mi intención un torpe análisis de cualquiera de ellos. Tan solo quiero escribir recordando algunos versos de Machado; pensar en por qué regresan, una y otra vez, a la consciencia; intentar encontrar algo que, como mucho, puedo intuir con dificultades.

Si tuviera que dar un buen consejo al joven que lo necesitara para llegar a ser poeta, no dudaría en robar un alejandrino de Machado para poder entregarlo en forma de tesoro; tal y como me llegó a mí leyendo poesía en el metro o tirado en alguna pradera del parque del Retiro madrileño. «Sabe esperar, aguarda que la marea fluya». Machado parece indicar el camino de la autenticidad y la honrada verdad. Esperar a que la emoción repose después de leer, de mirar. Convertida en experiencia necesaria podremos dejar que llegue esa marea que se produce en el mar océano que es nuestra propia vida. Saber aguardar leyendo un poema, saber vivir la vida como un poema. Un alejandrino construye la vocación, la existencia del joven soñador que fui y desea que sea en otro.

Repito los poemas de Machado intentando saber qué es lo que busco. Tal vez sea la imposibilidad de recordar a mi padre en la intimidad más absoluta sin equivocación, tal y como merecería. Tal vez sea el vértigo que siento sabiendo que el tiempo se acaba tarde o temprano y no pueden quedar pendientes los asuntos importantes. Machado recordó al suyo después de treinta años, habiendo tomado la distancia suficiente. Ve al padre en la luz sevillana mientras el padre es capaz de mirar a su hijo, un hijo ya con el pelo cano. Como solo un padre podría hacerlo. Un soneto que, en sus últimos tres versos, se tiñe de la duda que genera el tiempo, de lo trágico de una vida, de la angustia que llevamos a cuestas. Ni han pasado treinta años desde que perdí a mi padre ni he conseguido retirarme para encontrar el sitio. Por ello, del soneto de Machado arranco versos que me alivian pensando que soy capaz de recordar.

Soneto

Esta luz de Sevilla... Es el palacio

donde nací, con su rumor de fuente.

Mi padre, en su despacho. —La alta frente,

la breve mosca, y el bigote lacio—.

Mi padre, aún joven. Lee, escribe, hojea

sus libros y medita. Se levanta;

va hacia la puerta del jardín. Pasea.

A veces habla solo, a veces canta.

Sus grandes ojos de mirar inquieto

ahora vagar parecen, sin objeto

donde puedan posar, en el vacío.

Ya escapan de su ayer a su mañana;

ya miran en el tiempo, ¡padre mío!,

piadosamente mi cabeza cana.

Tal vez lo que busco en la poesía del maestro Machado es un lugar común. Porque el poeta agarra sus pequeños recuerdos o ensoñaciones y los convierte en material universal. «Recuerdo Infantil». No viví una escuela como la que se evoca en cada verso; pero era gris, la lluvia caía salpicando los cristales y Caín ordenaba las aulas. Me encuentro en un pupitre cacareando poemas como si fueran tablas de multiplicar.