Las mejores películas del siglo XXI (V)

Lo que cuenta Zodiac es la historia de una obsesión protagonizada por dos policías y dos empleados de un periódico. De 1966 a 1978, un asesino en serie provocó un enorme pánico entre la población de San Francisco. Envió cartas a diferentes redacciones y anduvo jugando con todos sin que le descubrieran. Se le conoció como ‘El asesino del zodiaco’. Nunca se pudo descubrir su identidad.

Si alguien piensa en esta película como el thriller en el que hay persecuciones, espectáculo emocionante y crímenes creativos, que vaya eligiendo otra cosa. Esta película no es la suya. En esta lo que va a encontrar es una planificación de cada escena riguroso y minucioso, una historia enredada sobre sí misma, unos personajes que van creciendo y evolucionando poco a poco. Y un arranque de hora y media fuera de lo normal en cuanto a tensión se refiere. Porque no hay excesos de sangre ni crueldad aunque cada asesinato logra poner los pelos de punta.

Acompaña la acción una banda sonora que no invade en ningún momento territorios que no son suyos y se agradece que no se utilice para marcar tempos que no corresponderían a un guion como este.

Es posible que, pasados unos años, esta película se mire como revolucionaria, como verdadera obra de arte del cine. Es el tiempo el que permite que eso suceda sin que existan equivocaciones. Es sin duda una de las mejores películas estrenadas en lo que llevamos de siglo.