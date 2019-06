Literatura veraniega «Made in Sevilla»

El verano es una de las mejores ocasiones para recuperar esa novela que se te resistía, abordar aquel ensayo que siempre quisiste leer (y no pudiste por falta de tiempo) o sumergirte en las ensoñaciones de tu escritor favorito. No obstante, si aún no tienes claro qué título es el idóneo para acompañarte a la playa, la piscina o la montaña, aquí te presentamos una lista que te sorprenderá. Hay un poquito de todo, desde historias románticas a investigaciones históricas, pasando por el género infantil, claro. Y lo mejor es que para elaborarla no hemos necesitado salir de Sevilla, una tierra prolija en creadores que, actualmente, atraviesa uno de sus mejores momentos en lo que a literatura se refiere. No en vano, en los últimos tiempos hemos visto triunfar a escritores locales en países tan lejanos como Estados Unidos, China o Corea, tanto con trabajos de ficción como en el género infantil. Es el caso de Fran Nuño, galardonado con el New York City Big Book Award 2017; Nerea Riesco, escritora bestseller con traducciones a once idiomas (entre ellos el ruso, el polaco y el alemán); o Eliacer Cansino, incluido en la Lista The White Ravens de la Internationale Jugendbibliothek de Múnich 2010. A estos hay que sumar a Francisco Gallardo, Premio Ciudad de Badajoz de Novela 2018 —acaba de publicar Cuaderno de San Lorenzo con la editorial Algaida—, Concepción Perea, autora de literatura fantástica con una amplia trayectoria a sus espaldas, o Andrés Pérez Domínguez, Premio Internacional de Cuentos Max Aub, cuyo último trabajo es una antología titulada La letra pequeña (Triskel). Y esto es solo la punta del iceberg...