Mad Cool 2019, cerrando heridas

Miércoles 10. Por allí pasaron The Cat Empire, unos aplaudidos Metronomy y un fin de fiesta perfecto junto a Bring Me The Horizon, pero, el protagonismo absoluto se lo llevaron Rosalía y Lykke Li. La primera elevó el festival hasta el mismo cielo con un espectáculo sólido y cargado de momentos brillantes. Bien es cierto que la estrella no quiso arriesgar en su regreso a la capital y no logró disimular esa sensación de pre-fabricado que respiran sus shows últimamente. Un poquito de frescura no habría venido nada mal. Sin embargo, nada ni nadie puede negarle esa grandísima capacidad de seducción que posee y que hace que te quedes hipnotizado viendo cómo crece canción a canción hasta meterse a todo el público en el bolsillo. Al margen del ya habitual repaso a «El mal querer», sus singles con Balvin o James Blake; y su a capella de «Catalina». Nos gustó ver esa breve apuesta por «F*****g Money Man» en la que jugó con los asistentes (mandándoles incluso a callar sin miedo) y el protagonismo que le dio a «Aute Cuture» que se convirtió en uno de los temas más aplaudidos de la noche.

Por otro lado, como hemos dicho, Lykke Li fue la otra atractiva apuesta de la cita. El pasado año la sueca apostaba por dar un giro sonoro a su carrera y ahora la electrónica le ha agarrado de la mano para no soltarla. Entre luces rojas y mucho latex, la estrella hizo un repaso a ese estupendo «so sad so sexy», presentó su reciente «2 AM» junto a Mark Ronson y se atrevió a dejar fuera del setlist el «Late Night Feeling» del mismo. Como mención especial, hay que citar la increíble fuerza que sigue conservando «I Follow Rivers» en directo aun siendo la versión original y no el ya clásico remix de The Magician.

Jueves 11. Tras semejante presentación, las ganas de festival siguieron en aumento y por fin nos colamos en el primer día oficial del festival. Una impactante Ms. Lauryn Hill se subía radiante al escenario tras, eso sí, una poco aplaudida sesión por parte de Dj Reborn previa que les quitó a los fans más de media hora de concierto. Como ya es habitual en la propia estrella, Hill apostó por reivindicar todo lo que su clásico álbum ha supuesto para la industria musical. Pudimos disfrutar en directo de himnos como «Ex-Factor», «Lost Ones» o «Doo Wop (That Thing)». Además, también hubo tiempo para recuperar la mítica versión del «Killing Me Softly With His Song» de The Fugees y generar un coro colectivo entre el público realmente emocionante. Tras ella pudimos ver un Bon Iver que se subía al escenario como modo de calentamiento de su próximo álbum que recuperaba a la vez grandes temas de su carrera que emocionaron al público. Eso sí, también fue el momento de correr hasta el escenario Consequence Of Sound para apostar por el futuro y ver cómo una original y auténtica Amber Mark se defendía a la perfección sobre las tablas. La joven de 25 años era una de las promesas más interesantes que trajo el festival a Madrid.