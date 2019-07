Consejera de Igualdad: «La situación que viví en Madrid no la he vivido nunca»

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha asegurado este miércoles, sobre los incidentes que vivió junto a otros dirigentes de Ciudadanos (Cs) el sábado de la pasada semana en la Marcha del Orgullo LGTBI en Madrid "que la situación que he vivido en Madrid no la he vivido nunca" y ha abundado en la descripción de los hechos que acaecieron para explicar que "allí sufrimos agresiones graves, nos lanzaron latas llenas, líquidos, orines, también".

"Fui muy desagradable", ha señalado la consejera de Igualdad en una entrevista con Canal Sur Radio que ha recogido Europa Press, quien ha proseguido su relato del transcurso de la Marcha del Orgullo LGTBI para señalar que "tuvimos la sensación de indefensión, de impotencia, porque no tuvimos ningún tipo de protección policial". "Mi escolta no me podía proteger", ha apostillado la consejera en su descripción de los hechos.

"Es mi visión y de todos mis compañeros", ha proclamado la consejera de Igualdad, quien ha expresado su preocupación por el hecho de que "se filtren informes policiales y la policía se contradiga".

Rocío Ruiz ha expresado su desconcierto porque en "una manifestación de un millón de ciudadanos no vieron la situación de alto riesgo". "Nos cercaron, nos rodearon, nos tuvieron en una ratonera durante dos horas, y la policía no vino en dos horas", ha proseguido detallando sobre el clima de la manifestación de Madrid.