Díaz: «Lo natural» es que todas las fuerzas se abstuviesen para investir a Pedro Sánchez

Así, ha señalado que no está dispuesta a que nadie hable ya de sanchistas o susanistas: "somos todos socialistas, todos remamos en la misma dirección, sabemos a lo que nos tenemos que enfrentar, que es a las tres derechas".

Interpelada, por otra parte, sobre sus relaciones con Pedro Sánchez, ha reiterado que cuenta con su apoyo y que está "agradecida", ya que "no siempre" estuvieron "bien".

"Unos porque dan c arnés de constitucionalistas y otro (por Unidas Podemos) porque nadie entendería que por segunda vez impidiese que España tenga un gobierno socialista ", ha señalado antes de sentenciar que hay una "responsabilidad común, que es la responsabilidad con los españoles".

" Si tú no tienes posibilidad de formar un gobierno alternativo ¿cómo vas a impedir que se forme gobierno? ", se ha preguntado Díaz en una entrevista en la Cadena Ser Andalucía, en la que ha defendido que todos "deberían tener la responsabilidad de hacerlo".

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz , ha dicho este lunes que "lo natural" es que t odas las fuerzas políticas se abstuviesen para investir a Pedro Sánchez en julio, puesto que no hay otra "alternativa" de gobierno.

Asimismo, ha señalado que está muy agradecida del " apoyo, del cariño, de la colaboración y del diálogo permanente " que tiene con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Ha indicado que ella y Sánchez son los primeros que tienen "superado" lo que ocurrió en el último congreso federal: " Yo no estoy dispuesta a que nadie hable de sanchistas y de susanistas , porque somos todos socialistas y remamos en la misma dirección y sabemos a lo que nos tenemos que enfrentar, que son a tres derechas que están mostrando la cara más cruel y salvaje de la involución y la regresión. Ante eso, los socialistas tenemos que estar unidos para que cuanto antes volvamos al Gobierno de Andalucía", que es también unos de los objetivo de Sánchez.

De otro lado, Susana Díaz ha insistido en que Andalucía cuenta hoy con un Gobierno "frágil", que no tiene estabilidad porque depende, como se ha visto durante el pasado debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para este año, de la "voluntad de la extrema derecha y no va poder aprobar nada que no tenga "la autorización y el beneplácito" de Vox.

Respecto a la baja médica que se ha acogido el presidente del grupo parlamentario de Vox, Francisco Serrano, tras la polémica que generaron sus palabras en contra de la sentencia del Tribunal Supremo sobre La Manada, ha manifestado que ese mismo partido se ha dado cuenta de las consecuencias que han tenido entre la gente esas declaraciones lamentables de un diputado andaluz que "denigró a la justicia, atacó a las mujeres e incluso defendió a los violadores. Fue brutal". Después de ello, según ha apuntado, Serrano decide darse de baja el mes de julio, que sumado con agosto, son "dos meses de vacaciones" para ya no volver hasta septiembre.

Sobre el acuerdo para la renovación de la RTVA y otros órganos de extracción parlamentaria, ha indicado que el PSOE-A ha dado una lección de coherencia, porque estando en la oposición, ha hecho lo que no quiso hacer el PP-A cuando estaba en la oposición en anteriores legislaturas, eso es, llegar a un acuerdo por el bien de Andalucía. Ha indicado que es evidente que a este tipo de acuerdos sólo se llega si el PSOE está en la oposición, porque tiene esa voluntad de llegar a acuerdos que el resto de partidos, cuando están en la oposición, no tienen.

Susana Díaz ha indicado que el gobierno "del cambio" como lo denominan los partidos que lo integran se ha notado en algunas cuestiones: Han subido los conciertos privados de la educación en Andalucía a costa de la educación pública; se están "maquillando" los datos del Servicio Andaluz de Salud para justificar las privatizaciones, y hay una cesión frente a los derechos de las personas, porque el Ejecutivo se tiene que "plegar a la involución, la regresión y lo que quiera la extrema derecha".