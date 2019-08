Dimisión número 12 de la Junta: «Nunca me había quemado tanto en tan poco tiempo»

El alto cargo dimitido de la Junta ha escrito a la Consejera de Cultura una carta donde alude a sus motivos de la dimisión: «Nunca antes me había quemado tanto en un trabajo en tan poco tiempo. La ilusión se ha evaporado. La energía que he tenido que poner en cada logro no me compensa en lo personal»

«Los criterios basados en el conocimiento del sector, en la selección por la calidad, en la ausencia absoluta de sectarismo político y en el pragmatismo en la gestión, no han sido comprendidos ni en parte aceptados por quienes tienen dentro de la Consejería las responsabilidades más altas», declara.

También critica la oportunidad política como freno a otras formas de gestión alternativas de lo público: «A la gestión de lo público le iría mucho mejor si se le aplicasen modelos sin prejuicio alguno, de la experiencia civil y privada, en la que aspectos como oportunidad política no se tienen en cuenta porque lo importante es conseguir los objetivos para que el ciudadano pueda disfrutar de servicios públicos óptimos y en el menor tiempo posible».