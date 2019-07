El PSOE «emprenderá acciones» contra Bosquet tras el rifirrafe con Bravo

El PSOE-A ha anunciado este jueves que sus servicios jurídicos van a estudiar medidas legales contra la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs) por su actitud "sectaria" al no conceder la palabra a los socialistas después de que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, haya "atacado" a este grupo, durante una polémica intervención de cierre ante el Pleno del Parlamento con motivo de la aprobación del presupuesto de la comunidad para este año.

Así lo ha anunciado el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, en declaraciones a los periodistas, una vez que ha concluido el Pleno que ha aprobado, con los votos del PP-A, Cs y Vox, los Presupuestos del 2019, y después de que se viviera en el salón de Plenos unos momentos de tensión como consecuencia de la intervención del consejero desde la tribuna de oradores. Jiménez pidió la palabra en varias ocasiones a la presidenta de la Cámara, pero no le fue concedida.

Tras la aprobación del presupuesto, el consejero subió a la tribuna para pronunciar las pertinentes palabras de agradecimiento, si bien finalmente resultó ser una intervención de unos quince minutos, mucho más larga del tradicional breve agradecimiento que solían hacer sus predecesores en la consejería de Hacienda. El consejero centró buena parte de su intervención en defender los cambios que el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos está trayendo a esta comunidad, como la clara voluntad de diálogo y acuerdo, y desgranó varias medidas.

La intervención del consejero se vio interrumpida en varias ocasiones desde la bancada socialista que no veía pertinente un turno de intervención tan extenso y la presidenta del Parlamento llegó a decir que "a quien no le interese lo que está diciendo el consejero, puede abandonar el hemiciclo" y trasladó a Mario Jiménez que no tenía la palabra y que se respetara la intervención de Bravo.

El momento más tenso llegó cuando el consejero criticó la actitud del PSOE-A de poner "etiquetas" a los demás y atribuirse todos los avances sociales de este país. "¿Todos, todos, seguro?, ¿nadie más ha contribuido?", preguntó el consejero al PSOE-A, al que recordó una de las famosas frases que la socialista Victoria Kent pronunció ante las Cortes en 1931 sobre el voto femenino, cuando dijo: "Es peligroso conceder el voto a la mujer. Si las mujeres españolas fuesen todas obreras, si las mujeres españolas hubiesen atravesado ya un período universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría hoy frente a toda la Cámara para pedir el voto femenino", según ha leído textualmente el consejero.

Acto seguido, Bravo señaló, dirigiéndose a la bancada socialista, que este país se ha "hecho entre todos", como la Transición, los pactos de la Moncloa, la Ley de Conciliación, la Ley de Dependencia o el Pacto estatal para la lucha contra la violencia de género. Ha apuntado además que el PP fue el primer partido en situar a una mujer como Defensor del Pueblo Español y al frente de las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado.

Al término de la intervención del consejero, Jiménez volvió a pedir la palabra a la presidenta del Parlamento, quien le dijo que no tenía turno de intervención y que se levantaba la sesión. Jiménez siguió pidiendo insistentemente la palabra a Bosquet de pié desde su escaño, si bien la presidenta abandonó la Mesa de la Cámara, en la que sólo quedaron sentadas las dos representantes del PSOE-A, Teresa Jiménez y Verónica Pérez.

Por su parte, el consejero de Hacienda, tras los saludos con los miembros del PP y de Ciudadanos por la aprobación del presupuesto, se acercó al escaño de la presidenta del Grupo Socialista, Susana Díaz, para saludarla, si bien ésta le trasladó, señalando con el dedo a la tribuna de oradores: "No venga a saludarme a mí, súbase ahí y pídale disculpas al grupo parlamentario socialista".