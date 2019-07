Iglesias, cercado por Podemos Andalucía, IU y Anticapitalistas por un acuerdo con Sánchez

Ha subrayado que el Gobierno de Sánchez ha sido «inestable» y ha estado marcado por «incumplimientos importantes» del acuerdo presupuestario alcanzado por Podemos y PSOE, precisamente porque no se llegó a un gobierno de coalición.

Ha respondido la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que tiene claro que la prioridad de su partido y del Gobierno en funciones es evitar nuevas elecciones y para ello asegura que explorará «otras vías posibles» como un gobierno «a la portuguesa».

En declaraciones a EFE, Narbona ha descartado volver a intentar el Gobierno de coalición tras el fracaso de las negociaciones para investir a Pedro Sánchez, y ha dicho que «una alternativa que vale la pena considerar» en la propuesta de IU de recuperar la fórmula de un Ejecutivo monocolor con apoyo externo de la izquierda.

En todo caso, Narbona señala que esta vía no cierra el otro camino en el que insiste el PSOE, esto es, pedir la abstención al PP y Ciudadanos para facilitar que Sánchez sea investido presidente y pueda formar Gobierno, abstención que no significa que para los socialistas su prioridad no siga siendo un «Gobierno progresista». Abstención de PP y Cs que siguen negando ambos partidos de forma radical.