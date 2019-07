Les prohíben la entrada a una discoteca de El Puerto «por ser gitanos»

Una discoteca de el Puerto de Santa María (Cádiz) ha sido objeto este sábado 13 de julio de un acto racista, según ha comunicado el cantaor Rafael del Zambo, que lo ha denunciado en las redes sociales. Tal como adelantó el diario digital elmira.es, todo empezó cuando el cantaor y 13 personas más hicieron con antelación una reserva en el local para celebrar una despedida de soltero.

Tras esperar en la entrada y ver que no accedían preguntaron el porqué, a lo cual los trabajadores de la discoteca contestaron que «por tener un reservado no teníamos el pleno derecho de entrar en el local y no cumplíamos el perfil», al preguntarle por el perfil y si era por «ser gitanos», contestaron que sí, «Así de clarito lo dijeron», declaró el cantaor.

Este lunes, Rafael del Zambo aclaró en las redes sociales su denuncia por del suceso «va contra el personal del local que nos atendió. En ningún momento mi intención ha sido señalar al dueño, es mas decir que el dueño del local ha tenido la amabilidad de atenderme y me ha transmitió que esta totalmente en contra de lo sucedido. Y que tanto él como yo deseamos que esto no vuelva a suceder».