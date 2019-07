Moreno apunta que hay inversiones que «se van a Portugal y a Marruecos»

"No estoy obsesionado por echar gente, lo que deseo es que la administración funcione", ha defendido agregando que "si alguien ha entrado por la puerta de atrás, pone palos en las ruedas y no cumple con sus objetivos, y le pagamos un sueldo con el dinero de los contribuyentes, le invitaremos a que se vaya" aunque "éstos son casos muy reducidos".

Preguntado por la reducción de plantillas en entes del sector público, Moreno ha dicho que su objetivo es "limitar en lo posible" dado que "se han abierto procedimientos de contratación que no han sido objetivos". "Si hay alguien que ha sido contratado por razones de ideología y además no ejercer ninguna función, puede sobrar", ha comentado.

Preguntado si ha "blanqueado" a la extrema derecha, Moreno lo ha negado resaltando que "lo que hacemos es normalizar la posición de una formación que tiene medio millón de votos". "Lo primero que le pedí a Vox es que respetase la Constitución, porque si la respeta, respeta el Estatuto. A partir de ahí, me puedo entender".

Sobre el papel de Vox, Moreno ha apuntado que "somos formaciones políticas diferentes y con objetivos diferentes". "Hay asuntos que con Vox no voy a coincidir nunca pero eso los dejamos aislados", ha dicho subrayando que "Vox en Andalucía ha hecho importantes esfuerzos por entender y ser útiles".

En esta línea, ha añadido que le hubiese gustado que el PSOE "se hubiera sentado a negociar" los Presupuestos porque, en su opinión, es posible la negociación con los socialistas si "son capaces de dejar los prejuicios ideológicos". "Hay cosas que no puedo aceptar, como poner una carga de 1.100 millones de euros en impuestos a los andaluces, pero sí encapsulamos el desacuerdo y hablamos del resto, es posible".

Sobre la aprobación del primer Presupuesto andaluz no socialista, el presidente ha defendido que "cumple con el objetivo de déficit, baja impuestos a todos los andaluces y lleva el de mayor gasto social de la historia de Andalucía".

En clave nacional, sobre la abstención que solicitó la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, en la sesión de investidura de Mariano Rajoy (PP), ha opinado que ella lo hizo por "motivación personal". "Le molestaba Pedro Sánchez y urdió un plan para desplazar al secretario general", ha señalado rechazando su "grandeza" porque "la hubiese tenido ahora y no ha respondido a la mano abierta que le hemos ofrecido".

Juanma Moreno ha señalado que, a nivel nacional, le hubiese gustado alcanzar el "mismo acuerdo que el que hemos logrado para renovar los órganos de extracción parlamentaria" porque en Andalucía "estamos consiguiendo un clima templado".

Cuestionado por la posible abstención del presidente del PP, Pablo Casado, Moreno ha comentado que "a día de hoy es prácticamente imposible" dado que Sánchez "elevó a categoría suprema el no es no, fue quien derribó al Gobierno de Mariano Rajoy y no ha ofrecido nada al PP".

Pese a que en su opinión "Sánchez es capaz de cualquier cosa", el presidente andaluz ha sido tajante al decir que la repetición de elección "sería un fracaso del sistema y de todos los partidos pero primero de Sánchez".