Teresa Rodríguez dinamita la consulta de Pablo Iglesias: «Es un insulto a la inteligencia»

La dirigente andaluza, afín a la corriente de anticapitalista , rechaza "la forma" de la consulta porque, a su juicio, "las opciones son abiertamente tendenciosas" , de modo que la pregunta "debería ser pacto de gobierno con el PSOE sí, no o abstención, y dar los detalles del pacto que se somete a consulta".

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez , ha anunciado que no votará en la consulta que ha convocado el partido morado sobre el posible pacto de Gobierno y respaldo al presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez , toda vez que ha considerado que la pregunta que se plantea a las bases es "un verdadero insulto a la inteligencia que denota falta de confianza en los argumentos que se tienen para defender un pacto a toda costa".

No voy a votar en la consulta sobre el pacto de gobierno con el PSOE (Abro hilo) 1. Por la forma: Las opciones son abiertamente tendenciosas. La pregunta debería ser: pacto de gobierno con el PSOE sí, no o abstención, y dar los detalles del pacto que se somete a consulta. pic.twitter.com/YDjdgxn2jA

En cuanto al fondo, Teresa Rodríguez insiste en que "importa el para qué" pues "si no hay derogación de las reformas laborales, de la ley mordaza, del 135, de la Lomce, si no hay lucha contra el cambio climático si no hay derogación de la austeridad, solo servirá para regalarle nuestros logros y asumir las contradicciones de un PSOE históricamente habituado a defraudar".

Con todo, la líder andaluza termina la publicación afirmando que espera "sinceramente" estar equivocándose, "pero no será por no haber planteado mis argumentos con claridad y sin trampas", zanja Teresa Rodríguez.