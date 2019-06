Casa de los Pianistas y de los Sueños

Coincidiendo prácticamente con la finalización de sus estudios superiores en el Conservatorio Manuel Castillo, Andrés Martínez, natural de Sanlúcar la Mayor, ofreció una versión robusta y enérgica de la célebre página, centrada quizás en exceso en sus aspectos más viriles e incluso febriles, y dejando de lado las delicadezas y sutilezas que decididamente también forman parte de esta inimitable pieza musical, aunque lo recurrente sea tender a la exageración y lo popular. Centrado en esa exhibición de fuerza, Martínez no alcanzó a reflejar el estado emocional complejo que caracteriza esta obra sobre el dolor humano, y por el contrario se mostró vacilante e impreciso en expresividad. La ausencia de partitura y el empeño con el que acometió su responsabilidad dejó claro que ha preparado la pieza a conciencia, lo que no evitó sufrir más de un apuro, especialmente en El mercado de Limoges, una de las escasas oportunidades que Mussorgsky brinda para el virtuosismo pianístico dentro de una estética mayoritariamente simple y austera. Por otro lado acertó a la hora de plasmar estados de ánimo como en el inquietante Gnomo, ligereza en las Tullerías, obsesivo en Bydlo, veladamente humorístico en los Polluelos en sus cascarones, y contenido y elegante en los Paseos de transición. Menos lúcido se mostró en pasajes tan oblicuos y siniestros como las Catacumbas o estremecedores como Cum mortuis in lingua motua, para acabar majestuoso, no sin cierto atropellamiento, en la Gran Puerta de Kiev, un proyecto de Hartmann que no llegó a construirse.

Merino por su parte dividió su talento entre las ilustraciones de corte infantil que integran su catálogo, como la Bruja Baba-Yaga o el Ballet de los polluelos, y aquellas otras con una personalidad más sombría e inquietante, como El viejo castillo o las Catacumbas. Algunos de sus trabajos son puras réplicas de los originales, como es el caso de los dos judíos o del cuadro final de Kiev, siempre desde una estética colorista y desenfadada que combina varias técnicas, entre las que sobresale la acuarela y el lápiz. Una ocasión irrepetible para conocer la inquietud de nuestros jóvenes talentos y dejarnos seducir por sus valiosas propuestas, gracias a la impagable labor de esta Casa de los Pianistas que nos tiene enamorados.