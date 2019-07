Continua la programación de Itálica con N!GGA , de Nora Chipaumire

En la rueda de prensa de presentación del espectáculo la coreógrafa congoleña, acompañada por los codirectores del Festival, Pedro Chicharro y Javier León, comenzó señalando su dicha por formar parte de la programación de un festival de danza como el de Itálica, en una ciudad como Sevilla con una historia tan “profunda”. También declaró que estaba entusiasmada con el Monasterio de San Isidoro del Campo (Patrimonio de la Humanidad) que supone un espacio completamente nuevo para ella.

N!GGA tiene como banda sonora la rumba congoleña y se trata de una obra provocadora que “habla del lenguaje de los cuerpos” y elabora un ejercicio crítico hacia algunos aspectos de la cultura africana. Y no es que ella no valore la belleza que encierra la cultura angoleña, sino que se cuestiona cómo puede haber belleza en su país si no tienen recursos. Así, su obra encierra también una reflexión crítica que parte del colonialismo hasta llegar a la diáspora africana, con el claro objeto de denunciar la intolerancia que despiertan los movimientos migratorios en los países occidentales en la actualidad. De ahí el título, ‘Nigga’ que es un término despectivo que en español podría traducirse como “negrata”.

Nora declaró también sentirse atraída por el flamenco, una manifestación artística que ella cree que puede llegar a yutaxponerse con la música africana, en cuanto a la matemática del ritmo. De ahí que al principio de la rueda de prensa bromeara con la idea de pasar de la rumba congoleña a la rumba “con ole”.