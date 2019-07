Sara Baras inaugura en Londres el Flamenco Festival 2019

Como en ediciones anteriores, se complementarán los espectáculos de Flamenco Festival con otras experiencias como la residencia de perfopoesía 'Be Bold. Be Heard' en la que el artista plástico de Algeciras, Ándrés Mérida compartirá su proceso creativo con el bailaor, el multinstrumentista, Sabio Janiak y el colectivo londinense de poetas The YoniVerse el cuatro de julio en el Rich Mix de Londres.

En este espacio, el 5 de julio, la trianera Rosario Guerrero 'La Tremendita' y la ceutí La Shica, con Didi Gutman, protagonizan el programa doble 'Women at the Edge' (Mujeres al borde).

Este festival va bajo el lema 'Esto es creación. Esto es flamenco', la cita de Londres es reflejo de la vibrante escena contemporánea de este arte y de los nuevos caminos que se abren para él.

Con la creatividad como motor y eje fundamental, Flamenco Festival Londres da voz a creadores de diferentes generaciones, artistas consolidados y nuevos talentos, que están haciendo avanzar este lenguaje desde posiciones muy diferentes, pero con un marcado sello personal.

Esta edición, es "la más importante de la historia del festival en Londres", con un incremento amplio de la programación, contando con un 53 por ciento más de espectáculos con respecto a la edición 2018, pasando de 17 a 26 representaciones. Un total de 133 participantes españoles de 18 compañías presentarán su trabajo en Londres ante un público esperado de 24.000 espectadores.

Un año más, la programación dedica un espacio especial a los artistas emergentes, siendo oce las propuestas de artistas que presentan sus trabajos por primera vez en la capital de Reino Unido, lo que representa un 61% de la programación total.

En una edición dedicada a la creatividad a este género, Flamenco Festival vuelve a apostar por los procesos más allá de los resultados, ampliando el programa de residencias artísticas iniciado hace siete años; un espacio de experimentación y encuentro entre artistas flamencos con artistas internacionales de otras disciplinas.