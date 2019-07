Teatro El Velador: entre el cielo y el infierno

El Festival Internacional de Danza 2019 culmina con el estreno de ‘La Cocina de los ángeles’, de Teatro El Velador, una de las tres producciones del festival, o lo que es lo mismo, de la Excma. Diputación de Sevilla.

Dirigida por Juan Dolores Caballero, quien a lo largo de una fructífera trayectoria al frente de su compañía, Teatro El Velador, ha definido un estilo propio que bebe de la fuente del teatro contemporáneo de vanguardia. Por lo general, tanto sus propuestas de danza como las de teatro se centran en reflejar los espacios más oscuros de la sociedad contemporánea. Así, sus personajes son seres marginales, estigmatizados, grotescos y deformes.

Este nuevo espectáculo se aleja un tanto de lo grotesco, aunque siguiendo su línea se sitúa en una institución de salud mental. El argumento se centra en mostrar las relaciones de los internos que surge de su contacto diario. Pero su intención no es centrarse en la locura ni denunciar el funcionamiento de los manicomios. “Hablamos de la institución en abstracto, no como un ente represor sino que lo nos interesa son los personajes que no son culpables”, afirmó en rueda de prensa Juan Dolores Caballero. “Es un mundo oscuro pero tratamos de verlo con más luz, con la belleza que surge entre las personas contada a través de la danza”.

De esa manera, la dramaturgia trata de denunciar los estigmas y el rechazo y aislamiento que sufren los seres estigmatizados en nuestra sociedad. Pero Juan Dolores Caballero insiste en que no se trata en regodearse en lo desagradable del tema sino es solo observar lo que pasa, cómo se relacionan entre ellos”

Par ello Juan Dolores Caballero a concebido una puesta en escena marcada por el blanco de la escenografía, que transmite esa despersonalización, frente a los colores vistosos y lo grotesco de las indumentarias de los personajes que lo habitan.

La música de Sancho Caballero, aunque sencilla, tiene muchas aristas que reflejan la oscuridad del mundo en el que se mueven los personajes, aunque también se centra en reflejar la belleza de esos particulares “Ángeles”, al igual que la coreografía corre a cargo de Pilar Pérez Calvete, quien declaró en la rueda de prensa que se trata de una pieza de danza muy enérgica y expresiva para la que necesitaba unos bailarines con una técnica muy depurada. Son siete en total, cuatro chicas y tres chicos que han sido elegidos tras un exhaustivo proceso de selección. Son todos andaluces menos una de las chicas, aunque está estudiando en el Centro Andaluz de Danza de Sevilla. Y es que, tal y como reconoció Juan Dolores Caballero, en Andalucía hay muchos y muy buenos bailarines y bailarinas y el público se merece conocerlos.