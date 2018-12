The Miarmers, un nuevo concepto musical que dará mucho que hablar

Provocadores, desvergonzados, trasgresores y sumamente divertidos. Son algunos de los calificativos que se merece The Miarmers, una banda de música difícil de clasificar que nace con la intención de volcar en el rock la herencia cultura popular andaluza, sevillana, macarena y trianera. Y es que, si algo define a este grupo es su vocación de sacarle partido a la diversidad. De ahí que se atrevan a mezclar un género tan popular y castizo como la copla española con el rock más duro. No en vano el grupo en sí es de lo más diverso ya que reúne a a dos músicos profesionales como Eduardo Cruz (Pitu) a la guitarra electríca y Raúl Cejas (Barón Samedi) con dos profesionales del teatro, Juan Luís Corrientes que aquí toca la batería y canta los coros, y la voz cantante de la banda, Paz Alarcón, a quien recientemente hemos visto en la popular serie Cuéntame encarnando el papel de la abuela de joven en el capítulo en el que ese personaje viaja a su pasado.

¿Juan Luís, qué hacen unos teatreros como vosotros con un proyecto como éste? Nosotros siempre hemos tenido una relación muy especial con la música aparte de nuestras carreras como actor o actriz, Paz con su voz y yo con la batería, instrumento que me acompaña en mi vida desde que tenía 15 años en mis tiempos de heavy metal, tengo alma de metal.

¿Y ese nombre? Nada ocurre por casualidad, surgió hablando un día en el coche viniendo de ensayar. “Mi arma” son palabras muy simbólicas en Sevilla es algo cercano y verdadero, eso sí le ponemos el artículo en ingles delante para darle un carácter internacional... esto es guasa claro ja, ja, ja THE MIARMERS... tal como suena.

¿Por qué las coplas, es porque están de moda? Las buenas coplas nunca pasan de moda, esas melodías y esa letras están arraigadas en nuestro universo personal, seas de donde seas, escuches la música que escuches y tengas la edad que tengas, siempre hay algo que te recuerda o te hace estar cercana a ellas, aún con el paso del tiempo, esas letras, esas coplas cuentan historias que se sienten y llegan al alma y creo que algo parecido ocurre también con el rock duro o heavy metal, con esta mezcla la épica está servida.

La mayoría están vinculadas a Rocío Jurado, ¿no os pone eso el listón muy alto? El abanico de las canciones que hemos versionado es muy amplio desde las Grecas hasta Bambino, pasando por Lola Flores, Isabel Pantoja o Gracia Montes pero es Rocío Jurado y con temas muy característicos de ella como “Señora” , “Se nos rompió el amor”y “Como una ola” quien se lleva la palma.. Y a partir de aquí podemos decir que hasta que Paz aguante... Es una crack, ella lo da todo en cada tema con su voz y su arte. Y te contaré una pequeña anécdota. El otro día vinieron a vernos desde Chipiona varias personas que conocieron muy de cerca a Rocío Jurado, entre ellos Agustín del Moral de Azabache, en quién confió Paz su vestuario de esa noche. Y él mismo que fue su asesor y amigo íntimo y que además este año ha sido escogido para hacer la Exaltación de Rocío Jurado en su semana en Chipiona, nos confesó en camerinos que a Rocío le hubiera encantado nuestra propuesta, porque ella era una mujer muy revolucionaria e innovadora, que hubiera disfrutado escuchando sus canciones con nuestra propia versión y personalidad y que seguro hubiera tenido un detalle con Paz de regalarle algún abanico o peina o una prenda de su vestuario porque era una mujer muy generosa.



¿No es un poco arriesgado mezclar dos géneros tan diferentes que en principio convocan a públicos de un perfil muy distinto? Es arriesgado claro que sí pero cuando las cosas se hacen con sinceridad y honestidad funcionan. La melodía de los temas y las letras tienen un fuerza increíble y el rock duro las potencia de tal forma que se hacen épicas

La verdad es que al escuchar vuestra versión de las coplas parecen que casan muy bien con el rock, ¿es así o es que sois muy buenos adaptando? Los cuatro proponemos a la hora de crear las versiones siendo sensibles con lo que estamos haciendo, respetando la esencia de la copla y acercándola a un terreno en el que estamos muy cómodos como es el rock duro o heavy metal, que sobre todo Pitu el guitarra, Raúl el bajista y yo hemos escuchado desde la adolescencia , la verdad es que van saliendo de forma natural ... y hay una cosa muy importante y que se refleja en lo que hacemos y es que somos muy buenos amigos.

Pareciera que más que cantar, Paz se ha propuesto dramatizar las coplas, ¿esa evidente impronta teatral es algo intencionado? Bueno cada una de las coplas versionadas -y es difícil lo que proponemos- tiene un camino individual y original tanto en su creación cómo en su puesta de largo. Cuando las tocamos en directo se une el poderío de Paz como actriz y como cantante y la mezcla es muy potente. Lo que sí te puedo asegurar es que no es algo vigilado o premeditado,sino que surge por la propia fuerza y pasión del momento.

¿Cuál de ellas os ha costado más versionar? Sí es verdad. Unas cuestan mas que otras sobre todo porque la mayoría están orquestadas y el que manda o mejor dicho la que manda es ella. Es fascinante cuando escuchas y ves a las grandes cantantes de copla como mantienen la tensión del tema y es el director de orquesta el que está con ellas vigilante a ver por donde va a salir, pero todo se une y se produce la magia. Como te he dicho antes cada una va creándose de una forma especial y por decirte una “Soy una Feria” que canta la gran Gracia Montes nos dio muchos quebraderos de cabeza tanto en su estructura musical cómo por donde meterle mano ya que la letra es una pasada.

¿No teméis que os acusen de degenerar la copla en una ciudad tan tradicional como Sevilla? No lo creo y si esto ocurriera entonces es que no nos habrían entendido. Lo que hacemos es regenerar desde la esencia, y porqué no decirlo, cimbrear ese árbol del pasado y llevarlo al presente.

¿Diríais que el proyecto nace como ejercicio de transgresión o es sólo afán de diversión? Nace con un carácter sincero y honesto en todos los sentidos,y la línea de transgresión y diversión de esta manera de entender la copla y el rock están unidas y lo que si es verdad es que después de la presentación el otro día en la sala Silvio del Espacio Turina las consecuencias tanto del publico como de la crítica han sido maravillosas y nosotros metidos dentro del proyecto no nos hemos dado cuenta de la dimensión de lo que estamos haciendo, quizás porque todo surge de forma natural y sin pretensiones.

Por cierto que en esa presentación, que tuvo lugar el pasado día 4, contasteis con unas colaboraciones de lujo. Eso es otra, a muchos compañeros y compañeras a los que queremos y admiramos cómo profesionales y sobre todo como amigos les fascinó la idea de participar con esas hermosas pinceladas lo dieron todo : Marcos Vargas, La Choni, Jose Luis Ortiz Nuevo, Alicia Acuña, Abbi Fernandez, Elías Pelayo, Ale Peña, Manuel Colchero...

¿Y el disco pa’ cuando?

Pues hay que ver lo que es la vida, Lola , tú nos haces esta pregunta y el otro día hablamos de esta cuestión y queremos hacerlo en breve. Sin duda el paso a seguir sería también hacer temas originales propios con nuestro sello se copla rock y combinarlos con las versiones, sería bonito sacarlo un LP , digo LP porque no podría ser de otra forma, en vinilo.