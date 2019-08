Borja Iglesias, baja en la lista con Canales, Guardado y Mandi para el Camp Nou

El entrenador del Betis, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, convocó este sábado a diecinueve jugadores para el partido del domingo frente al Barcelona en el Camp Nou, en la que es baja por lesión el delantero Borja Iglesias y son novedad Sergio Canales, el mexicano Andrés Guardado y el argelino Aïssa Mandi.

Rubi, tras una última sesión en Sevilla, facilitó una lista para la visita al estadio azulgrana en la que no está el delantero gallego, que no se ejercitó este sábado y no ha podido recuperarse a tiempo del esguince de grado I-II en el tobillo derecho sufrido en la primera jornada ante el Valladolid, informó el club.

Tampoco viaja a Barcelona el portero Joel Robles, sancionado con un encuentro por su expulsión frente a los pucelanos, ni el lateral derecho Antonio Barragán, descartado por decisión técnica y que sí fue citado para recibir al conjunto castellano la pasada semana.

Por el contrario, se estrenan en una convocatoria de Rubi el meta del filial Dani Rebollo; el centrocampista Canales, baja contra el Valladolid por unas molestias en el tobillo izquierdo; y dos jugadores que llegaron más tarde a la pretemporada por los compromisos con sus selecciones: el medio mexicano Guardado y el central argelino Mandi.

No figuran entre los citados el último fichaje del equipo verdiblanco, el lateral izquierdo Álex Moreno, recién llegado a la disciplina bética procedente del Rayo Vallecano, ni de nuevo el lateral Francis Guerrero, por decisión técnica.

La convocatoria la forman los porteros Dani Martín y Dani Rebollo; los defensas Mandi, Emerson, Bartra, Sidnei, Feddal y Pedraza; los centrocampistas William Carvalho, Javi García, Kaptoum, Fekir, Lainez, Tello, Canales, Guardado y Joaquín; y los delanteros Juanmi y Loren.