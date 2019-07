Pau López: «O me quedaba en el Betis o firmaba con el Roma»

El español Pau López, presentado este martes como nuevo guardameta del Roma, aseguró que se decidió por el club italiano porque consideró que era el "momento correcto para dar un nuevo paso, para seguir creciendo".

"Al principio no pensaba dejar al Betis, luego llegó la oferta del Roma y cambié de idea. No había otras opciones. O me quedaba en el Betis o firmaba con el Roma. Era el momento correcto para dar un nuevo paso, para seguir creciendo. Al final todo ha ido bien", afirmó.

Pau, de 24 años, se ha convertido en el portero más caro de la historia del Roma, que desembolsó por él 23.5 millones de euros, lo que le motiva para demostrar que la inversión es acertada.

"Es una responsabilidad cuando un club apuesta tanto para un jugador. No se puede saber en este momento como irán las cosas, pero prometo trabajo, humildad y sacrificio. Me toca a mí demostrar que valgo esta apuesta", dijo.

"Tengo la serenidad y la tranquilidad suficiente para dar el máximo y para que la gente esté orgullosa de mí", agregó.

La negociación con el Betis no fue fácil y el portero español decidió renunciar a parte de su sueldo para que se cerrara. "Tanto el Roma como yo queríamos esta operación. Se han hecho esfuerzos por ambas partes y estoy feliz por estar aquí, no hay nada más que añadir", dijo.

Respecto a su pasado espanyolista y su altercado con el argentino Leo Messi durante un derbi en 2016, Pau aseguró que se "arrepintió" de lo ocurrido.

"Cuando era joven, al haber crecido en el Espanyol, sentía la rivalidad con el Barcelona. Me arrepentí de aquel altercado con Messi, pero los derbis son partidos importantes, con tensión también para la gente, partidos especiales", afirmó.

"Es importante no superar los límites", prosiguió el nuevo guardameta romanista, que dio un pisotón a Messi en un derbi de 2016 y que se encaró a continuación con el número 10 del Barcelona.

Pau López, no obstante, no ocultó que la alegría que le produjo la eliminación del Barcelona frente al Roma, en la Liga de Campeones 2018, al ser preguntado por la hazaña que completó el equipo romanista, que remontó un 1-4 adverso con un 3-0 en el Estadio Olímpico.

"El partido del Roma con el Barcelona fue increíble, una remontada extraordinaria y un encuentro que disfruté mucho viéndolo en mi casa", aseguró.