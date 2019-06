Abonos desde 250 hasta 340 euros en más de la mitad del Sánchez Pizjuán

En cuanto a la grada de Preferencia, se mantienen los precios del abono Sólo Liga con respecto a la temporada pasada, entre 495 y 710 euros. En lo referente al Abono Total, la reducción del precio oscila, según las zonas, entre los 45 y 75 euros. Aquí también se habilita por primera vez el Pack Familiar Sólo Liga en todas las zonas, con precios que van, para el caso de adulto+menor, entre los 540 y los 655 euros. En el caso del Abono Total, los precios de esta combinación van de los 725 a los 1.060 euros. En todas las zonas, la cuota para nuevas altas se mantiene en 50 euros para adultos y 30 euros para menores de 16 años. Además, hay que recordar que los socios no abonados tanto de categoría roja como blanca, están exentos de pagar dicha cuota si deciden pasar a socio abonado en cualquiera de las modalidades posibles.

Por su parte, en la grada de Fondo el precio mínimo del abono de adulto es de 295 euros, el de los abonos Sólo Liga en Tribuna Alta, una opción que no estaba disponible hasta ahora. En cuanto al Abono Total, ve reducido su precio -entre 30 y 65 euros- en todos los sectores. Además, en Fondo se habilita el Pack Familiar Sólo Liga, otra de las novedades. Los packs familiares de adulto+menor van desde 330 a 610 euros (Sólo Liga) y de 445 a 725 euros (Total). Además, en esta grada hay disponibles abonos para discapacitados con precios entre 245 y 320 euros (Sólo Liga) y entre 290 y 380 euros (Total).

Con todo ello, más de la mitad de los abonos de adulto del estadio se pueden obtener por un precio que oscila entre los 250 y los 340 euros, precio mínimo y máximo respectivamente de los disponibles en Gol Norte y Gol Sur. En concreto, el abono Sólo Liga -incluye los 19 partidos de LaLiga Santander- mantiene los precios de la pasada campaña; de 250 euros en Banco de Pista, Tribuna Baja y Tribuna Alta, así como de 280 euros en Voladizo. El Abono Total, que incluye todos los partidos oficiales de la 19/20, oscila en ambos goles entre los 310 y los 340 euros. En este caso, los abonos han sufrido una reducción de su precio de entre 25 y 30 euros, si bien se ofrecerán menos partidos que en la pasada campaña, debido al cambio de formato en la Copa del Rey, que pasará a jugarse a partido único hasta semifinales , por lo que no hay asegurados partidos coperos en Nervión.

Otro de los cambios es que la próxima edición del Trofeo Antonio Puerta -con fecha y rival aún por confirmar- no estará incluido en ninguno de los abonos disponibles. Eso sí, el precio para abonados será simbólico pues la entrada costará un euro. Con esto únicamente se busca asegurar el lleno, pues aunque en las últimas ediciones se agotó el papel con antelación, los abonados que no acudieron ni optaron por ceder su abono, dejaron su localidad vacía. Así, se asegura que estarán a la venta todas las localidades que no vayan a ser ocupadas por los abonados.