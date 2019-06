Bryan Gil quiere seguir haciendo historia en el Sevilla

Bryan Gil fue sin duda una de las noticias más agradables de la última temporada del Sevilla. Del canterano se empezó a hablar sobre todo cuando se convirtió en el primer goleador de LaLiga nacido en el siglo XXI, con aquel tanto que le marcó al Rayo Vallecano en la jornada 34. Su primer gol en la élite.

“Es un día que no voy a olvidar nunca. Tras el gol, lo que más me impresiona y me emociona es que los compañeros se alegrasen tanto por mí, así como el público”, confiesa el futbolista de 18 años nacido en Barbate en una entrevista concedida a la revista ‘Football Club’.

La última perla de la prolífica cantera sevillista dice sentirse muy agradecido con Joaquín Caparrós por la confianza que depositó en él, al tiempo que guarda un especial recuerdo del técnico que le hizo debutar en la máxima categoría del fútbol español, Pablo Machín: “Siempre es difícil confiar en un jugador joven, pero les estoy muy agradecido por ello”.

El barbateño también ha dedicado algunas palabras a Jesús Navas, un espejo en el que mirarse dentro del club de Nervión. “Es normal que te fijes en Jesús porque es una figura y una leyenda del club. Al vivir lo que ha vivido él, que es similar a lo que estoy viviendo yo, me acercaba a él, pero tengo que decir que él a mí también, para ayudarme cuando las cosas no me iban tan bien”.

La pasada temporada ha sido de ensueño para Bryan Gil, pero el atacante no se conforma y quiere más. “No puedo negar que esta temporada ha sido para mí la mejor de todas, pero no quiero que se quede aquí. Para llegar a la élite hay que mejorar día a día, no te puedes conformar nunca”.