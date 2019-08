Castro: «Dabbur no va a salir del Sevilla»

El presidente del Sevilla, José Castro, tras la tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Reyes, ha atendido a los medios de comunicación en el exterior de la catedral de Sevilla, quien ha comenzado ensalzando la figura de Antonio Puerta y del fallecido recientemente socio número 1 de la entidad, Antonio García Guzmán.

Como no podía ser de otro modo, el máximo mandatario sevillista fue preguntado por la situación de Munas Dabbur, después de que en los últimos días se haya rumoreado sobre la posible salida del delantero israelí. En este sentido, Castro se mostró tajante: “Dabbur es jugador del Sevilla, estamos contentos con él. No va a salir del Sevilla, no estamos escuchando ofertas ni las vamos a escuchar. Estará en el Sevilla”.

Asimismo, el presidente del Sevilla se refirió a la llegada de nuevos jugadores, algo que aún puede ocurrir. “Somos un club hormiguita, durante muchos años hemos tenido beneficios y el dinero se tiene para gastarlo. Aún quedan algunas pinturas para el cuadro. De aquí a que se cierre el mercado todo puedo ocurrir”, señaló.

Finalmente, preguntado por las reformas, Castro comentó que "en los próximos días daremos a conocer más datos sobre la ciudad deportiva. En el estadio no van a estar terminadas las obras porque la previsión es junio, pero estará cuanto antes. Seguiremos trabajando para que nuestro estadio esté a la altura de lo que todos esperamos. La afición nos pide un tercer anillo, es evidente que necesitamos más espacio, por lo que lo estamos estudiando. Se puede hacer y estamos viendo cómo y cuándo hacerlo".