Monchi: «No ha habido ninguna oferta por Ben Yedder»

El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi', ha recordado este viernes que el delantero francés Wissam Ben Yedder "es futbolista del Sevilla" y que "no ha habido oferta por él", por lo que se reincorporará al trabajo "el día 13 (de julio) y viajará a Estados Unidos" con sus compañeros.

Monchi, en la presentación de los delanteros Munas Dabbur y Luuk de Jong, se refirió así al posible interés de clubes como el PSG francés o el Manchester United inglés en el delantero sevillista, cuya cláusula de rescisión es de 40 millones de euros y que en su día dejó abierta la posibilidad de salir del Sevilla para buscar nuevos retos.

"Valoraremos en su momento lo que pueda aparecer pero no hablo de hipótesis. Tenemos cinco delanteros y es una posición bien cubierta. (Julen) Lopetegui se mostraría encantado de que no se moviera un varal ahí", ha asegurado Monchi, quien no ha querido oficializar la cesión del madridista Sergio Reguilón porque "aún no ha pasado las pruebas médicas".

El técnico gaditano quiso "omitir todo tipo de respuestas" sobre su paisano Luis Alberto Romero, mediapunta del Lazio italiano por quien negocia el Sevilla, ya que "sería una falta de respeto, sobre todo a un chico formado aquí", y es consciente de que "todo lo que hablase sobre él se convertiría en una bomba".

Monchi se ha congratulado por la celeridad de sus gestiones, aunque "si pudiera cerrar la plantilla esta tarde, lo haría, eso sería lo idílico" porque "no hay una estrategia de esperar a los últimos días" y "se ha hecho un trabajo completo y tanto los nombres como las posiciones a reforzar están encima de la mesa".

El presidente del Sevilla, José Castro, se mostró "ilusionado con lo que ha venido y por lo que queda por venir", que van a conformar "el mejor equipo posible para la temporada que viene", aunque no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de fichar a Dani Ceballos, ya que ésa "sería una decisión técnica, del doctor Monchi".