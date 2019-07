Ziyech descarta venir al Sevilla

Ha durado muy poco el sueño en Sevilla de traer a uno de los jugadores más destacados del espectacular Ajax de la pasada campaña. Hace unos días, el periódico neerlandés ‘De Telegraaf’ hablaba de un presunto interés del club hispalense por hacerse con los servicios de Hakim Ziyech, que terminó la temporada en el Ajax con 21 goles y 24 asistencias.

Sin embargo, el centrocampista marroquí, que en estos momentos está disputando la Copa África con su selección, no ha tardado en desmentir esta información en otro medio neerlandés, ‘Algemeen Dagblad’. “Con el debido respeto, no son clubes por los que saldría del Ajax. Para mí, es clave mejorar en lo deportivo. Si es un club similar al Ajax, no veo la razón para salir”, declaró el futbolista del conjunto ajacied.

Según este medio, el Ajax pretende conservar a buena parte de la plantilla que tan buenos resultados ha cosechado este año al lograr el doblete en su país y llegar a semifinales de la Liga de Campeones. En cualquier caso, ya ha perdido a dos de sus principales estrellas, De Jong, que ha fichado por el Barcelona, y De Ligt, cuyo traspaso a la Juventus está cerca de hacerse oficial.

La intención del Sevilla con el fichaje de Ziyech habría sido tener un sustituto de garantías para Pablo Sarabia, quien tiene pie y medio en el PSG. Sin embargo, Monchi tendrá que seguir rastreando el mercado para llenar el tremendo hueco que va a dejar el atacante madrileño.