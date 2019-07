El empresario sevillano Francisco Lucas recibe la medalla de oro de la SESST

El pasado día 26 de junio, se celebró en Madrid la Jornada Precongresual SESST (Sociedad Española de Salud y Seguridad en el Trabajo) 2019, bajo el lema "El humanismo empresarial y era digital: Avances y nuevos enfoques". En esta Jornada el empresario sevillano Francisco Lucas Ramírez, recibió de manos de la Dra. Dª Benilde Serrano, Presidenta de la SESST y del Dr. D. Hans Hort Konskolewsky, Ex Secretary General of the International Social Security Association (ISSA) y Presidente de la Fundación Internacional ORP, en reconocimiento a su brillante trayectoria personal y empresarial al frente de la empresa Francisco Lucas, S.L., dedicada a la Construcción y Trabajos Forestales, que tiene una presencia consolidada en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía y parte de esta posición, para en el corto-medio plazo, afrontar el futuro con el principal objetivo de seguir en la senda del crecimiento de forma sólida y constante, basando su estrategia de desarrollo en dos puntales fundamentales: la diversificación, prestando mayor atención de nuevas oportunidades de negocio, y la expansión territorial hacia nuevos mercados a nivel nacional e internacional. Todo esto, unido a una constante inversión en maquinaria, equipos, tecnología, gestión de personas y talento, formación, calidad y seguridad y salud laboral, que la presentan como una empresa cliente orientada y con gran proyección de futuro.

En el mismo acto recibieron la Medalla de Oro de la SESST, el Excmo. Sr. Dr. D. José Carlos Gómez Villamandos, Rector de la Universidad de Córdoba y Presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas; el Excmo. Sr. D. Francisco Lamoneda Díaz, Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura.