VÍDEO | El increíble discurso entre lágrimas del MVP de la NBA, Giannis Antetokounmpo

El ala-pívot griego Giannis Antetokoumpo no pudo completar una temporada de ensueño de haber conseguido llegar a las Finales de la NBA con su equipo de los Bucks de Milwaukee , pero esta noche tuvo la compensación de haber sido elegido como el ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga .

Como siempre ha hecho, Antetokounmpo, en el momento de recogida del premio, recordó toda la motivación, el apoyo, y reconocimiento a la ayuda que recibió de su familia, comenzado por su padre, quien fue el que le inculcó la responsabilidad de trabajar cada día y luchar al máximo.

«Sin él y todo el apoyo que he recibido de mi familia ahora no estaría aquí, ni mucho menos que me hubiese convertido en el mejor jugador de la NBA», comentó Antetokounmpo.