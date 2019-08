Kyrgios la vuelve a liar: llama «corrupta» a la ATP

El tenista australiano Nick Kyrgios dio rienda suelta una vez más a su carácter indomable y describió a la ATP como un ente "muy corrupto", como respuesta a sus últimas sanciones, unas declaraciones que ya están en proceso de generar un nuevo correctivo.

Kyrgios recibió una multa de más de 100.000 euros recientemente en el torneo de Cincinnati, pero sigue desafiando a todo lo que le rodea, ahora la Asociación de Tenistas Profesionales. El australiano, famoso por sus arrebatos tanto dentro como fuera de la pista, señaló directamente a la ATP en el US Open.

Sobre la pista en su debut en Nueva York solo se vio al buen tenista en primera ronda, con victoria (6-3, 7-6(1), 6-4) sobre Steve Johnson, pero en rueda de prensa no se mordió la lengua al ser preguntado por la sanción en el Masters 1.000.

"No mucho (no me afectó). La ATP es muy corrupta, así que no me preocupa en absoluto", respondió, sobre la multa por romper varias raquetas y las faltas de respeto al juez de silla. "Por qué hablamos de algo de hace tres semanas cuando acabo de fulminar la primera ronda", añadió, en una rueda de prensa tensa.

El agente del tenista, John Morris, y el encargado de la ATP presente trataron de intervenir mientras Kyrgios preguntaba a un periodista si nunca había insultado a nadie. "La gente se frustra a veces, son cosas que pasan", dijo.

La ATP había dejado en el aire mayores medidas tras los sucedido en Cincinnati y esta nueva salida de tono puede conllevar una multa adicional o una suspensión. "Los comentarios hechos por Kyrgios después de su primer partido en Nueva York serán evaluados bajo la disposición de Ofensa Mayor del Jugador bajo las Reglas ATP", anunció la ATP, tratando ya el último episodio Kyrgios.