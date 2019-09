El papa: «Iré a España, si sigo vivo, pero la prioridad son países pequeños»

El papa Francisco afirmó hoy que aunque tiene intención de viajar a España "la prioridad en Europa la tienen los países pequeños", según dijo durante el vuelo de regreso de su visita a Mozambique, Madagascar y Mauricio.

"Iré a España, espero, si sigo vivo. Pero la prioridad en Europa son los países pequeños. Esta es la prioridad, y después los más grandes", aclaró el papa.

Durante la rueda de prensa a bordo del avión, EFE preguntó a Francisco sobre su proyecto de ir a España y también sobre cómo será la comunicación del futuro, en una charla dedicada a la agencia con motivo del 80 aniversario de la agencia española de noticias.

En los últimos vuelos Francisco ha sido preguntado sobre la posibilidad de viajar en 2021 a España con ocasión del año Santo Xacobeo y los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola.

Tanto el rey emérito Juan Carlos I como Felipe VI en sendas audiencias con Francisco en el Vaticano le han realizado la invitación verbal a visitar el país, pero también debe llegar del Gobierno y la Iglesia española.

Francisco también respondió a una pregunta sobre cómo cree será la comunicación en el futuro, y aunque primero bromeó y dijo que "tendría que tener una bola de cristal", después subrayó que en la comunicación del presente y del futuro lo importante es distinguir "el hecho del relato".

También se refirió a la xenofobia y dijo que "es una enfermedad humana, como el sarampión" y que quien construye muros al final "quedará aislado".

"La xenofobia es una enfermedad humana. Como la cuestión de la pureza de la raza, del siglo pasado", agregó.

Aseguro que respecto a cosas que lee en Europa, "se habla de una manera como la que hablaba Hitler en 1934". "Estamos volviendo al pasado", denunció.

En un momento de la rueda de prensa, se produjeron turbulencias y el papa decidió sentarse mientras pasaba el mal rato y luego proseguir y afirmó: "Luego seguimos, nos os creáis que me he inventado esta excusa para no seguir".

Al ser preguntado si los gobernantes de la región amazónica están haciendo de todo para proteger el medioambiente tras los últimos incendios, el papa respondió: "Algunos mas, algunos menos".

Y aseguró que detrás de la explotación del medioambiente está la corrupción.

"Yo tengo la necesidad de hacer esto, pero para hacer esto tengo que deforestar aquello. Necesito de los permisos del Gobierno y voy al responsable y la pregunta para que me aprueben el proyecto es, y repito literalmente algo que me dijo un empresario español, ¿para mí, cuánto?.

"Esto ocurre en África, América Latina, en Europa, en todos lados", dijo el papa.

También respondió que "reza para que no haya un cisma", pero que no le tiene miedo porque se han producido varios durante la historia, al ser preguntado sobre los ataques contra él por una parte de la Iglesia estadounidense y la posibilidad de una división.