Aterrorizadas pero con buen humor: el mensaje de SOS que enviaron dos hermanas perdidas en la selva

Estaban asustadas, pero en ningún momento perdieron el sentido del humor. Eso queda en claro en el video de pedido de auxilio que habían enviado las hermanas que se perdieron en el Parque Sierra de San Javier, horas antes de ser rescatadas. Las imágenes fueron filmadas el lunes, un día después de haberse extraviado en medio de la selva tucumana, al norte de la República Argentina.



En el mensaje filmado en modo selfie, las mujeres contaban lo que había ocurrido: «son las 8.20 de la mañana y nosotras estamos metidas en este bosque hermosísimo desde ayer a las 14. Dormimos en la selva tucumana colgadas de dos árboles. Íbamos a una cascada que eran 500 metros de camino y después seguir un río con piedritas. Llegamos nos sacamos la foto y cuando salimos de ahí no sabemos qué hicimos. Agarramos una curva que no correspondía y nos fuimos a la reverenda c... de la lora, y acá estamos esperando que alguien nos rescate».