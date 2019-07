El cambio de look de María Isabel: de la niña de Eurojúnior a la la joven de ‘Tu mirada’

La cantante onubense María Isabel, que saltó a la fama en 2004 con solo 9 años al ganar el festival Eurojúnior, ha sacado al mercado ‘Tu mirada’, que supone su vuelta al mundo de la música tras cuatro años, y el séptimo disco de su carrera.

Con una imagen totalmente distinta, que incluye varios tatuajes, la joven, que ahora tiene 24 años, ha anunciado en sus redes sociales oficiales el estreno del adelanto de su nuevo disco, además de mostrar hace unos días a sus seguidores dos fotografías, para que la portada del disco se escogiese por votación popular.

Su nuevo trabajo le supone volver a las tiendas de discos cuatro años después de editar “Yo decido”, que llegaba tras sacar en 2004 "No me toques las palmas que me conozco", con el tema ganador del Festival de Eurovisión Junior 2004 "Antes muerta que sencilla", mientras que en 2005, 2006, 2007 y 2009 lanzó los álbumes "Número 2", "Capricornio", "Ángeles S.A." y "Los Lunnis con María Isabel", respectivamente.

Además, ha tenido experiencia en el mundo del comercio, ya que, aprovechando su tirón, lanzó su primer perfume para niñas, llamado "María Isabel Número 217", que se vendió en todas las perfumerías de España, y también se comercializó junto a un DVD que incluía el making of de grabaciones, imágenes de la gira, fotos y extras del disco "María Isabel Número 2”.