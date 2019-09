Los peligros de vapear durante el embarazo

Vapear durante el embarazo tiene un efecto nocivo sobre los embriones, muy simular al provocado por el tabaco. Muchas mujeres embarazadas sustituyen el cigarrillo clásico por el vapeo, pensando que no existe riego para el futuro niño, sin embargo diferentes estudios alertan sobre los efectos nocivos del vapeo sobre el embarazo y el desarrollo del feto, muy similares a los provocados por el tabaco.



En un estudio publicado hace seis meses por el doctor Jan Tesarik en la revista Journal of Gynecology and Womens’ Health, el científico granadino mostraba los resultados de su técnica de cuantificación del ADN liberada a partir de las células dañadas a la sangre circulante (ADN libre), que confirmaban el efecto nocivo del vapeo en los embriones. Estos resultados han sido confirmados recientemente en otros estudios publicados por investigadores australianos de la Universidad de Sydney en la revista Clinical Epigenetics.



Las informaciones recientes de la muerte de, al menos, de cinco pacientes adultos, asociadas con el uso del cigarrillo electrónico en Estados Unidos, va aún más allá de la los riegos anunciados por del doctor Tesarik. “No sólo existe riesgo para la descendencia -señala el doctor Tesarik- sino también un elevado riesgo de muerte para los mismos vapeadores”.



“Tanto los resultados de nuestros estudios como estas muertes nos deben llevar a pensar el cigarrillo electrónico es un peligro serio tanto para los “vapeadores” y “vapeadoras” como para su descendencia. Actualmente estamos investigando las posibilidades de paliar estos efectos por diferentes tratamientos, por ejemplo utilizando dosis elevadas de ácido fólico”, concluye Jan Tesarik.