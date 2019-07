Lugares donde perderse en Sevilla

Ante las preguntas hechas en el interrogatorio a la anciana, aunque era reacia a contar lo sucedido, por no aludir al Rey, terminó confesando lo que presenció, y cuando llegó la pregunta de que dijera su nombre contestó: "El Rey". El asunto se liquidó cortando la cabeza a una estatua del Rey, que fue expuesta públicamente tal como se prometió. La cabeza estuvo depositada en una hornacina que actualmente existe, en la denominada, desde entonces, calle de la Cabeza del Rey Don Pedro. Así mismo, la calle cercana donde se desarrollaron los hechos recibió el nombre de Candilejo, en recuerdo del candil que propició el encuentro de un testigo para la aclaración de los hechos.

Cuenta la leyenda protagonizada por el rey Don Pedro I, que deambulando de noche por las calles de la ciudad y bastante enfadado por un lío de faldas, se encontró de frente al hijo del Conde de Niebla, con el cual se batió en duelo, ya que éste era partidario del hermano bastardo del rey, para que ocupara el trono, muriendo el hijo del Conde en este lance. El ruido de las armas despertó la curiosidad de una anciana , vecina de la calle donde ocurría el combate. Al alumbrar la escena con un candil pudo ver al asesino, que llamaba la atención por ser blanco, rubio, ceceaba al hablar y les sonaban las rodillas al andar. Estos rasgos eran conocidos en la ciudad, por lo que no dejaban dudas. La anciana, ante el estupor de lo visto se apresuró a cerrar la ventana, cayendo el candil a la calle, junto el cadáver, lo que motivó que las autoridades la llevaran a la presencia del rey, que en acción de justicia prometida a los Guzmanes, familiares del fallecido, les dejó claro que cortaría la cabeza al malhechor y la expondría públicamente. "Dinos a quién vistes en el duelo y no te ocurrirá nada...”

Don Pedro, pasó gran parte de su vida entre las calles de esta ciudad. Cerca de esta calle “Candilejo” se halla la calle Cabeza del Rey Don Pedro . Seguramente para usted, los nombres de estas calles no les diga demasiado, pero... ¿ Qué les parece, si les contamos la historia que se esconde bajos sus adoquines? Una historia que nos trasportará al siglo XIV y que seguramente cuando volvamos a pasear por estas dos calles, no las miraremos con los ojos profanos con las que los miramos por primera vez.

Quizás, si deciden pasear por las típicas calles sevillanas, su deambular les lleve hasta la calle Sierpes para comprar algún recuerdo o regalo, en los muchos comercios que allí se asientan. Pero entre toda esa vorágine comercial, de grandes marcas de ropa y pequeñas tiendas, donde venden el típico “toro andaluz”, encontrarán algo maravilloso, escondido en un pequeño rincón de esta calle. Me refiero al antiguo Reloj de la calle Sierpes. El vetusto reloj que hoy podemos ver es, ni más ni menos, que del año 1981, pero da la casualidad, que en el mismo emplazamiento, donde antiguamente estuvo situado el Jardín Botánico de Nicolás Monarde Alfaro (1493-1588) ya existía un reloj exactamente igual al actual. Como pueden ver, éste es un rincón con mucha magia.

Les invitamos a entrar en este parque y atravesar sus ajardinados rincones, pero no se despiste mirando las altas copas de los árboles y síganme...les voy a presentar al mismísimo Bécquer y a tres bellas jóvenes mujeres.

El lugar al que ahora les queremos llevar, es uno de eso rincones en los que los enamorados se sienten como en otros tiempos. Me refiero al Parque de María Luisa. Un lugar donde la belleza vegetal se mezcla inexorablemente con la calma y la paz. Un lugar en el que no nos cuesta imaginar, cerrando los ojos, qué es lo que debían de sentir en otros tiempos, aquellas parejas que jugaban con sus abanicos de banco a banco, mandando mensajes encriptados, mensajes de amor.

Seguramente a Mateo “El Rubio”, no le hubiesen convertido en estatua, si hubiera estado en nuestra siguiente parada...

Debe su nombre a un torso de estatua romana escondida en una hornacina, a la altura del suelo, situada entre las casas nº 10 y 12. Aunque todos tendamos a imaginar que es, simplemente, un vestigio del pozo romano por estas tierras andaluzas, la verdad es que es mucho más que eso. Forma parte de la leyenda milagrera de Sevilla, aunque en este caso, no se puede decir que el milagro fuese muy deseado. Se lo explico: cuenta la leyenda, que en esta misma calle había una vieja taberna, en la cual se reunían gente de toda calaña y condición. Un día, pasando por allí la procesión del Santísimo Sacramento, todos los de la taberna se arrodillaron en señal de devoción hacia la comitiva. Todos menos uno. Cuentan que el valiente se llamaba Mateo “El Rubio”. Mateo era un delincuente habitual, de los más impíos del lugar, y de una forma chulesca, se negó a arrodillarse ante el Santísimo Sacramento, aludiendo que él no se arrodillaba ante nadie. Y cuentan que, de inmediato, se convirtió en estatua. La misma que ahora pasa desapercibida para los ojos del visitante y sin ninguna posibilidad de arrodillarse, ni ponerse en pie.

Situada en la Plaza del Salvador, esquina a la calle Villegas, vemos una enorme cruz y una pequeña lápida, con procedencias y cometidos totalmente distintos. La pequeña lápida pertenece a la tradición de esta ciudad y aunque hoy en día casi nadie se para a leerla, en otros tiempos, nadie pasaba por ese lugar sin arrodillarse y es que, en dicha lápida, podemos leer una tenue inscripción, que viene a advertirnos que “El rey i toda persona que topare el Santísimo Sacramento se apee, aunque sea en el lodo so pena de 600 maravedíes según la loable costumbre de esta ciudad, o que pierda la cabalgadura, y si fuere moro de catorce años arriba que hinque las rodillas o que pierda todo lo que llevare vestido...”. Como veis, era mejor arrodillarse. Esta lápida, la mandó colocar el Rey Juan I en 1714 y castigaba a todo aquel que no se arrodillase, al paso de Jesús Sacramentado.

No muy lejos del Callejón de la Inquisición y pasando el puente de Triana, unida por un muro imaginario con la popular Torre del Oro, cuya descripción encontrarán en otras guías más heterodoxas que esta, se yergue ante nosotros una torre, no exenta de leyendas e historias que se esconden entre sus antiguas piedras. La Torre de la Plata se construyó en el siglo XIII y tiene forma octogonal. En ella encontramos un retablo, de gran devoción para los sevillanos, dedicado a la Virgen del Carmen. Así que no se extrañe ver a gente rezando, en plena calle, a los pies de la torre.