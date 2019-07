Mandar mensajes desde el más allá ya es posible

Muchas veces hemos visto películas en las que uno de los protagonistas fallece y deja una carta o un vídeo con sus últimas palabras. Si queremos hacer lo mismo, antes había que ir a un notario para que custodiase ese mensaje hasta el momento de la partida. Ahora con internet, ya no hace falta ir a ningún notario.

‘Thanks for my life’ es una plataforma que permite dejar mensajes póstumos para nuestros seres queridos; información sobre nuestros deseos sobre ser donantes de órganos y qué hacer con nuestro cuerpo (enterrar, incinerar, donar a la ciencia...), e incluso generar un documento de voluntades anticipadas o testamento vital para poder utilizar en caso de enfermedad o situación clínica que no permita expresarnos al equipo médico.

«El uso es muy sencillo e intuitivo: tan sólo es necesario registrarse, escoger un mínimo de tres personas responsables de notificar a la plataforma tu fallecimiento llegado el momento y poco a poco ir rellenando una serie de secciones donde se puede introducir toda la información que desees y que recibirán tus queridos cuando mueras», explica Estanis Simon de la plataforma Thanks for my life.

Esta herramienta permite también crear y conservar imágenes, vídeos, audios, anécdotas, pensamientos, sentimientos, etc. en un espacio dirigido a progenitores, familiares y amigos más cercanos. Dispone también de una sección de Últimas voluntades pensado para esas pequeñas cosas con alto valor sentimental que queremos repartir entre nuestras personas queridas y que viene a sustituir el testamento holográfico de antaño, o hasta poder describir cómo queramos que sean nuestros actos de despedida o de recuerdo (una canción, un sitio, un comunicado, un epitafio...).