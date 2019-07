Mujeres en el mundo del misterio

El misterio está de moda y más aún las investigaciones de tipo paranormal que se realizan en diferentes puntos de nuestra geografía donde se dice que hay algún tipo de fenomenología inexplicable.

Debido a ellos destacan muchos grupos de investigación así como investigadores pero... El papel de las mujeres en este ámbito es muy importante, puede que desconocido. Por ello hoy nos acercamos a dos de ellas, con un papel protagonista por su profesionalidad y buen hacer en estas materias así como un agudo instinto para saber diferenciar lo que es real de lo que no.

Para ello les quiero presentar a Mª. Carmen Bravo y Susana Villalobos. La primera de ellas es miembro del grupo GPS de Sevilla, dedicados a materia de investigación paranormal y con un recorrido de más de una década en temas fronterizos con la Ciencia. En su haber el investigar en lugares emblemáticos como Tiro de Pichón en Huelva, el Monasterio de San Isidoro del Campo o Ruinas de Itálica en Santiponce (Sevilla). Además hacer una elogiable labor divulgativa, junto a Lorenzo Cabezas, en el programa “Voces del Misterio”. Nuestra pelirroja amiga tiene además un sexto sentido que la hace ser muy destacada en los estudios que, de este tipo, hace en toda Andalucía y fuera de nuestras fronteras.

Susana Villalobos, investigadora independiente, centrada e interesada en temas de lugares encantados pero con inquietudes notables como lo que sucede a una persona tras la muerte o el sentido de poder ver, de forma premonitoria, sucesos que están por venir, siempre tan sugerente. En este tiempo ha adquirido una gran experiencia en investigación de campo destacando en el Castillo de las Aguzaderas en El Coronil (Sevilla), Sanatorio de los Muertos, Monasterio del Diablo en Carmona (Sevilla) o múltiples casos particulares. Tiene un papel destacado y es sumamente intuitiva. Realiza una importante labor de producción y divulgación radiofónica en “Voces del Misterio”.

Dos personas imprescindibles en cualquier caso paranormal que merezca del rigor y calidad que ellas aportan. Por este motivo son el eje de esta entrevista para que conozcamos mejor la figura de la mujer en el mundo del misterio.



¿Crees que hay pocas mujeres en el mundo de la investigación paranormal?

Carmen Bravo: Actualmente hay bastantes mujeres que se dedican al mundo del Misterio de una forma u otra, ya sean realizando Investigaciones paranormales como es mi caso, escritoras, divulgadoras..., pero tengo que reconocer que cuando yo comencé en este maravilloso mundo creo que fui la primera en Sevilla -realizando Investigaciones paranormales- y de las primeras en Andalucía, de esto hace ya 12 años.

Susana Villalobos: La verdad es que hay muchos más hombres que mujeres, pero no creo que sea por ningún tipo de discriminación, mi experiencia personal es que mis compañeros me han arropado y tratado siempre como una igual.



¿Por qué te comienzas a interesar por este tipo de temas?

Carmen Bravo: Pues desde muy pequeña he tenido algunos sucesos inexplicables que me obligaban hacerme preguntas de si realmente había algo más allá después de la muerte, pero fue cuando conocí a mi compañero, y pareja actual, Lorenzo José Cabezas, el que tenía las mismas inquietudes que yo, un día por su cumpleaños le regale un libro que nos ayudó a dar el último empujón y comenzar a buscar esas respuestas. Fue la “Guía Secreta de Sevilla, Casas Encantadas y Apariciones” de José Manuel García Bautista y Jordi Fernández.

Susana Villalobos: Desde pequeña he tenido experiencias relacionadas con el mundo paranormal, necesitaba respuestas, necesitaba saber el por qué me ocurría todo aquello. La vida quiso que la "causalidad" me pusiera en el lugar correcto.

¿Crees que es importante el sentirte respaldada o apoyada para tener una continuidad dentro del mundo del misterio?

Carmen Bravo: Es muy importante el tener apoyo para este mundo que muchas veces es desagradecido, aunque siempre puede más las cosas buenas que te da, las personas maravillosas que llegas a conocer y que se vuelven “Amigos”, tienes que estar en este Mundo por pasión. He visto muchos grupos formarse a lo largo de estos doce años que llevamos realizando investigaciones, muchos han sido los que lo han dejado... Hay que tener constancia, nos cuesta dinero, horas de trabajo, días de analizar videos, audios, etc... Muchos piensan que conseguirán la fama pero están muy equivocados y acaban dejando este “Mundillo”. En mi caso que mi pareja le guste tanto o más que a mí, me ayuda bastante, tener amigos que tienen la misma pasión que tú también ayuda bastante y que tu familia respete lo que haces y te apoye ayuda muchísimo.

Susana Villalobos: Por supuesto, si no fuera así creo que terminarías por tirar la toalla, el fenómeno paranormal es como todos sabemos atemporal y muchas veces vuelves sin obtener resultados, si no fuera por el apoyo entre nosotros y compartir nuestras experiencias creo que te desilusionarías, no es llegar y conseguir resultados.

¿Tienes alguna referencia -masculina o femenina- dentro del mismo?

Carmen Bravo: Supongo que todos cuando hablamos de misterio nos acordamos del gran Fernando Jiménez Del Oso, es un referente en el mundo del Misterio, con sus programas de TV, sus libros y como no, los programas de radio que escuchaba siempre como “La Rosa de los Vientos”, “Espacio en Blanco” y otros muchos.

Susana Villalobos: Recuerdo cuando de pequeña salía en la televisión un señor de voz imponente llamado Fernando Jiménez del Oso que me dejaba completamente atrapada con cualquier tema del que hablaba, y también desde muy pronto me atraparon aquellos Caballos de Troya que siempre tuvo mi madre entre sus libros más queridos, aquello fue lo que me cautivó. Con el tiempo mi padre, que trabajaba por las noches, me habló de un programa de radio en el que trabajaba el que hoy es uno de mis mejores amigos, José Manuel García Bautista. Supongo que el destino hace de las suyas.



Realizas investigaciones de tipo paranormal... ¿No te da miedo enfrentarte a fuerzas que desconoces?

Carmen Bravo: Pues realmente miedo no me da, si he tenido experiencias que me han dejado sin poder reaccionar, y quizás en casa cuando ha pasado todo, he pensado en lo vivido y me asombra como quizás reaccione en ese momento, pero hasta hoy no hay nada después de doce años que te diga “He sentido miedo” y te aseguro que han sido unas cuantas experiencias...

Susana Villalobos: Siempre llegas con la incertidumbre de no saber qué te vas a encontrar, pero miedo no. Para mí son personas que simplemente no supieron o por algún motivo no quisieron seguir su camino, pero al fin y al cabo, el espíritu de un ser como nosotros.



¿Qué te llama más la atención de una investigación?

Carmen Bravo: ¿Qué me llama más la atención? Quizás esas respuestas que obtenemos a la hora de analizar la grabadora y captas psicofonías respondiéndote a algo que hemos preguntado, tirar de archivos, hemeroteca, internet, testigos y todos los medios posibles para comprobar si esa información obtenida era correcta y que lo sea, o el captar alguna fotografía con algo inexplicable... Supongo que el comprobar que verdaderamente hay algo más allá de esta vida.

Susana Villalobos: Realmente aunque sea la tarea más pesada de todas, porque implica dedicarle mucho tiempo, muchas horas sin tener seguridad de que haya algo, cuando analizas los audios de las grabaciones y obtienes resultados es realmente gratificante. Siempre digo que lo que te puedan contar está en tu criterio darle más o menos credibilidad, pero lo que uno vive no te lo pueden rebatir, y cuando estás en un lugar investigando y sabes que había un silencio rotundo y al analizar las grabaciones te responden a tus preguntas, la satisfacción es absoluta.



Dime un caso en el que sintieras miedo...

Carmen Bravo: Pues como te dije antes miedo en si no, pero por ejemplo para mí la Investigación para nuestro programa de radio como es “Voces del Misterio” y se realizó en Tiro Pichón por el año 2007 fue de las “inolvidables”, de las que marcan para toda la vida, hubo un momento en el que mi compañero Lorenzo Cabezas y yo decidimos grabar unas tomas de vídeo los dos solos alejado del resto de gente que aquella noche de Halloween con tormentas estábamos allí, escuchamos unos pasos seguirnos por las escaleras, lo escuchamos los dos, pensábamos que venía alguien de los del grupo detrás, cámara en mano Loren se giró con ella grabando lo que podría haber detrás de él, fue solo unos segundos y al ver que no venía nadie continuamos hacia arriba, una vez en casa y analizado el vídeo comprobamos que se ve una niña con pelo largo negro y llevaba puesto camisón largo blanco, salía de la pared donde hubo antiguamente una puerta ya inexistente, la atravesaba y bajaba las escaleras... Fue impresionante poder captar esa imagen.

Susana Villalobos: Mi primer aislamiento, en el Castillo de las Aguzaderas, que fue mi bautizo en la investigación de la mano de los compañeros de GPS Lorenzo Cabezas y Carmen Bravo, Fede Padial y Fuenny Pereda. Me dejó completamente sin fuerzas y casi tengo que abandonar, pero no la olvidaré en la vida.



Tienes otra faceta que es la de la radio... ¿Qué lleva a una chica a dar el salto de interesarse por estos temas a ponerse delante de un micrófono?

Carmen Bravo: Bueno pues me lleva el poder contar a los oyentes nuestras experiencias, nuestras vivencias y resultados, animar a los grupos o personas que le apasiona este mundo del misterio para que se animen y busquen esas respuestas que a veces nosotros encontramos. La oportunidad me la dio José Manuel García Bautista primero como colaboradora durante estos años y actualmente también como presentadora a la que le estoy eternamente agradecida por darnos la oportunidad a nuestro Grupo GPS y a mí personalmente.

Susana Villalobos: Como he comentado, mi interés por el misterio viene desde que tengo uso de razón. El destino quiso que terminara en el lugar correcto y José Manuel García Bautista me dio la oportunidad de poder llevarlo aún más allá y poder compartir mi pasión con todos. Siempre estaré agradecida por confiar en mi persona.



De tu trabajo en "Voces del Misterio", de todo lo vivido en redacción, producción, presentación... ¿Con que te quedas?

Carmen Bravo: No podría elegir una cosa en concreto, la radio me atrapó desde el primer día que colaboré, espero poder seguir muchos años en ella, quizás mi nueva faceta de presentadora me ha hecho interesarme por muchos más temas relacionados con el mundo del misterio, no sólo a lo que me dedico que son las investigaciones paranormales, pero sobre todo poder contar tus vivencias, resultados y que la gente pueda vivirlas a través de la radio contigo quizás sea lo más bonito, también el conocer a personas que hoy en día son importantes en tu vida y con la misma pasión que tú “El Misterio”.

Susana Villalobos: Con los amigos que me ha dado, sin duda alguna. Y el tiempo que pasamos en el estudio merece todo el esfuerzo que conlleva, hay mucho trabajo detrás de un programa, pero lo vale todo.



¿Cuál sería tu caso ideal para investigar dentro de lo paranormal?

Carmen Bravo: Hemos tenido la suerte de poder haber investigado de la mano de nuestro amigo José Manuel García Bautista sitios tan maravillosos como son Las Ruinas de Itálica, El mercado de Triana, El Monasterio de San Isidoro del Campo, o como en el Panteón de los Gálvez para mi estos lugares con tanta historia y antigüedad siempre serán de los mejores lugares que se pueden realizar investigaciones, me encantaría poder investigar en muchos otros lugares Diputación, Ayuntamiento, Conventos...

Susana Villalobos: Si aún estuviese en pie, me hubiera encantado investigar en el Manicomio de Miraflores, en el extranjero me encantaría en las catacumbas de París.



¿Crees que es un mundo de "hombres" o por lo que llevas vivido crees que es indiferente?

Carmen Bravo: Para nada, yo me siento una compañera más como muchas de las que hay hoy en día, quizás cuando yo comencé con mi grupo (Grupo Parapsicología de Sevilla) hace doce años descolocaba un poco ver una mujer, pero actualmente el mundo del misterio tiene muchas mujeres, siempre hubo mujeres en este mundo quizás menos que hombres pero siempre las hubo.

Susana Villalobos: Para nada, creo que los hombres tienen tal vez más curiosidad por este mundo y por ello hay más hombres que mujeres, pero no percibo ningún tipo de discriminación por ello. Las mujeres que he conocido en el misterio son increíbles, tienen unos conocimientos y una profesionalidad exquisitas y aprendes muchísimo de ellas.



¿Te consideras valorada dentro del entorno en el que te mueves?

Carmen Bravo: Claro que me siento valorada, por mi familia, por mis amigos, por mi compañero, por los oyentes de nuestro programa...Cuando ves que se hacen concursos para elegir “al mejor grupo de investigación” y ves que tu grupo está en esa lista ya es un privilegio, y que en varios concursos que se han realizado lo ganemos, es un privilegio, ya sabes que algo estás haciendo bien. Cuando ves que presentas un programa o llevas una investigación del grupo y lees los comentarios de la gente donde te dicen que les ha encantado el programa y la presentación; es un privilegio y cuando una persona te reconoce por la calle o te pide ayuda para que acudas a su domicilio y realizar una investigación privada para ver que está sucediendo es un gran privilegio. Así que: GRACIAS.

Susana Villalobos: Mucho, cada vez más. Aunque sigo considerándome una neófita en estos temas.

Dime una meta, un sueño que quisieras lograr.

Carmen Bravo: Pues me quedo con todo lo que hago hoy en este maravilloso mundo, las investigaciones, las divulgaciones, los programas de radio, la gente tan maravilla que he conocido y a las que no lo son tanto, todo suma... ¿Un sueño? Quizás algún día “un libro” sobre nuestras investigaciones, experiencias, resultados.

Susana Villalobos: Por soñar, conseguir hablar con un ser querido que ya no está. En general, un método que nos ayude a contactar mejor con ellos, y poder ayudarles, eso sería maravilloso.

Dos buenas amigas y mejores profesionales que nos demuestran que querer es poder y que sus ansias de saber, de responder a sus dudas, también han sido un motivo de superación que les ha llevado a enriquecerse no sólo con nuevos amigos y experiencia sino con el Conocimiento. Un ejemplo a seguir ambas que demuestran el importante papel que tienen las mujeres en el mundo del misterio.