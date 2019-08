Nos activan por un niño en apuros en ??️ Can Pere Antoni. Avisa al 112 Macarena, socorrista de la playa, antes de adentrarse en el agitado mar. Ya había terminado su jornada, pero la vocación de servicio y el sentido del deber no conocen horarios. Final feliz. ¡Enhorabuena ??????! pic.twitter.com/ZMcLtftsvh

Macarena Cabrujo, de 25 años, se había quedado en el sitio jugando al voley luego de que se prohibiera la entrada de bañistas al agua por las malas condiciones del mar, cuando divisó a lo lejos la situación de emergencia.

S lanzó a su auxilio, pese a que no llevaba equipamiento de rescate ni dispositivos de flotación. «Sabía a lo que me metía», añadió. Una vez a su lado, el pequeño le dijo una frase que la marcó. «El nene lo primero que me dijo fue: ‘pensé que no me ibas a sacar porque soy negro’», recontó. «Yo le dije: ‘sos hermoso, vine a sacarte a vos’», señaló la rescatista, lamentando que «si un nene de 10 años tiene eso en mente, es muy triste como sociedad».