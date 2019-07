Personalidades del mundo de la cultura despiden a Arturo Fernández

Diversas personalidades del mundo de la cultura como el productor Enrique Cerezo, el director y actor Santiago Segura o la presentadora Norma Duval han acudido al madrileño Tanatorio de La Paz de Tres Cantos para dar el último adiós al actor Arturo Fernández.

"Es un día triste para el cine, el teatro y el mundo del espectáculo, porque ha sido una referencia para los que estaban y un actor fenomenal. Le recuerdo por muchas cosas, pero solo hace 48 horas que estuve con él, en el hospital", ha apuntado Cerezo a su llegada al tanatorio.

Por su parte, Segura ha lamentado la pérdida del intérprete, de quien esperaba "que llegase a ser el Kirk Douglas español y llegar a los 102 años y más allá". "De él destacaría su gran energía, que era como una dinamo, un hombre muy encantador y siempre con una palabra amable y al que se le veía en plena forma, con proyectos", ha señalado.

El cineasta ha reconocido que a aquellos a los que llamaba 'chatín' --una de las señas de su carácter-- "podían sentirse unos privilegiados", al tiempo que ha recordado ese "personaje suyo de 'gentleman' y seductor que no se creía él mismo". "Siempre me hablaba de lo mal que vestía yo, pero un poco desde la autoparodia: no era un galán petulante", ha defendido.

Por su parte, el actor Alfonso Lara, quien coincidió con Fernández en la popular serie 'La casa de los líos', ha recordado cómo rodó sus primeras secuencias con él. "Es algo que nunca olvidaré y le estoy profundamente agradecido por todo lo que me ayudó", ha indicado.

La vedette y presentadora Norma Duval ha asegurado que es "un día muy triste porque ha muerto un hombre maravilloso". Duval ha definido al actor como "un señor, un caballero y un ser humano impecable", con una "brillante" trayectoria "personal y profesional". "Nos deja un vacío muy grande porque la escena española tenía en él al último estandarte", ha indicado.

Por su parte, el presentador Andoni Ferreño, amigo del actor, ha calificado de "mazazo gordo" la muerte de Fernández. "Fue un referente, un maestro y sobre todo un amigo que era generoso con la generación mas joven y siempre daba sus consejos", ha concluido.

Entre otros asistentes, han estado también presentes la actriz Cristina Higueras, --quien ya trabajó hace 30 años con Arturo Fernández en la obra teatral 'Alta seducción'--, el productor teatral Enrique Cornejo o el periodista Fernando Ónega.