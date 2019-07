Tras FaceApp llega AI Portraits, que convierte nuestro selfie en una pintura

Si FaceApp nos trasladó a la jubilación , a pesar de la privacidad , con canas, arrugas y años, ahora le toca el turno a AI Portraits , una página web (no una app) a la que subimos un selfie y lo convierte en una obra maestra de la pintura .

Los límites de la privacidad en este caso están salvados con respecto a FaceApp, que no tenía ninguno, y aparte de no instalar ninguna app en nuestro smartphone, no nos pide ningún dato a la hora de subir la foto: «No utilizaremos los datos de sus fotos para ningún otro propósito y las eliminaremos de inmediato», informa la web.