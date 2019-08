Así fue la secreta Operación Sevilla: ‘La Collares’, ‘El Moro’ y ‘La Baronesa’

La Sevilla negra, la de In Fraganti no tiene siempre sangre, violencia... Hay historias que parecen increíbles pero son tan reales como si sucedieran en New York, Berlín o Hong Kong. En Mayo de 1960 una señora, parca en palabras, indica -en la Jefatura de policía de calle Monsalves- que quiere denunciar un delito. Su identidad B. I. L. la emparenta con la alta aristocracia local. Cuando toma asiento frente a un policía sin uniforme parece estar inquieta, nerviosa, aunque el tiempo que está en dependencias policiales acredita que hizo un encargo. Llevaba la lección aprendida.

La dama denunciante dijo ser víctima de una estafa tras comprar un bodegón de Velázquez como auténtico a un ‘copista’ que identificó como Eduardo Olaya Araiz (1923-1974). El pintor estaba al servicio de un conocido anticuario apodado ‘El Moro’, cuya identidad era Andrés Moro González (1918-1999). La denuncia se sustentaba en el testimonio, no aportó recibo del pago en efectivo que dijo haber hecho quien dijo haber comprado el cuadro ‘full’.

Olaya era un viejo conocido de la policía. Tenía ficha nutrida con decenas de detenciones, ingresos carcelarios, denuncias por estafa, abuso de menores y un largo etcétera. El alias de Olaya era ‘La Baronesa’. Rápidamente fue ordenada su excarcelación desde La Ranilla según Auto del Juzgado de Instrucción nº 3 (Sumario 123/60) para tomarle declaración.