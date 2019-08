¿Cómo funciona el control de armas en España?

Días atrás un ex legionario de 30 años tiroteó la casa de quien fuera su pareja. El individuo tenía antecedentes policiales y orden de alejamiento. Felizmente, la tragedia no se consumó. Pero las intenciones homicidas quedan manifiestas. El ex militar haría los disparos con un arma ilegal y la Guardia Civil lo persigue por varios cargos.

Sólo días antes, el 16 de julio, un ex comandante asesina a su pareja y se suicida con una escopeta de la que, al parecer, carecía de licencia.