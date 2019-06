Delinquir con Guerrera

Faltan por conocer más detalles del alijo incautado. El equipaje no era exportación reglada ni está sujeto a la inmunidad diplomática. Pero !!no hay problema!! En Sevilla hay muy buenos abogados. Le recomendamos al de ‘La Manada’. Ahora tiene tiempo, mientras espera la sentencia condenatoria del Supremo para replicarla en amparo al Constitucional, tras ganarlo ‘todo’ a su tropa de violadores, ex militar y ex guardia civil incluidos .

El Vicepresidente brasileño, General Hamilton Mourao, salió al trapo de su jefe aclarado que el sargento detenido es una ‘ mula muy cualificada’ justificando que las Fuerzas Armadas de Brasil-FAB no son ‘ inmunes al flagelo de las drogas’ . Añadió que esto afecta a la ‘ sociedad como un todo’ y recordó que ‘ no es la primera vez que un militar es detenido con estupefacientes’ . Ese capote intenta minimizar un escándalo .

La detención, el pasado miércoles, del sargento brasileño Manoel S. R. que integraba tripulación del Presidente Jair Bolsonaro tras descubrirse en su maleta casi 40 kilos de coca en el aeropuerto de San Pablo corroboró que nuestro aeródromo es parte de la ruta del narco tras ‘tocar’ Lisboa desde Brasil. También, que el olfato de Guardia Civil y Policía Nacional no obvia uniformes, ni sonrisas ‘de compañeros’, ni regatean esfuerzos para luchar el delito. La droga tenía como destino las cercanías de la Giralda.

Que un militar de 38 años sea ‘pillado’ con una maleta cuyo precio de mercado se aproxima a los dos millones de euros no es algo azaroso. O fue sobornado o integraba red de narcos que tienen a Sevilla como plataforma europea. Imaginamos que la carrera de éste sargento, que ya frisa los cuarenta, no alcanzará el generalato. La tentación es grande, la del dinero fácil. Que se lo digan a la plantilla de Isla Mayor de la Benemérita. La detuvieron sus colegas de ‘asuntos internos’ tras mirar de reojo alijos de ‘El Negro’

Delinquir con cargo o despacho, y que ello éste avalado –además- de uniforme o rango, añade seguridad al criminal. Suponemos que tendría esa sensación de impunidad ante el delito e inmunidad a la denuncia. Obviamente, delinquir en el ejército tiene historia y, muchas, son curiosas. Las mejores parten tras conocerse declaraciones de imputados: ‘no sé nada’, ‘pasaba por allí, no ví nada’, ‘ese día estaba de permiso’, o el socorrido ‘no conozco a la persona a la que Vd. se refiere’ que popularizo Rajoy. La literatura en la Justicia militar marida las más peregrinas excusas con las mentes más benevolentes en función del grado del imputado, del denunciante o de quién es la víctima.

Un ejemplo lo hallamos en una soldado valiente que denunció violación grupal en cuartel de Bobadilla (Málaga). El Juzgado Militar 24 de Sevilla finalmente archivó la causa con la firma de una Jueza. La víctima recurrió ya al Supremo. Los graves hechos merecieron interés ‘0’ de colectivos feministas que sí se constató en los lamentables hechos protagonizados por ‘La Manada’. Desde aquí sólo podemos escribir #yositecreo vulnerando la neutralidad que se le supone al opinador y animar a que la Justicia militar no parezca de antaño: clasista, machista y patriarcal. Se echa de menos, en este triste caso, el apoyo público de la Ex Comandante Zaida Cantera de Castro, hoy Diputada del PSOE, que conoce bien el acoso sexual y laboral por ser mujer en el ejército. Pero esta Sra. es ‘de nivel’.

Otro caso llamativo sucedió en el Colegio Mayor ’San Hermenegildo’ sevillano. Más curioso es que esté reservado a hijos de oficiales. Un Coronel en su último destino llegó a su jefatura cuando descubrió corruptelas de su antecesor. Indagó, ayudado por colegiales hambrientos por ‘trapicheos’ de cocina. Se descubrió una trama que inflaba facturas y ‘despistaba’ whisky y jamones para hogares de los beneficiados. El Supremo -en 2014- condenó a más de dos años de cárcel y devolver casi 100.000 euros a un Coronel, un Comandante y un Subteniente. El último fue gráfico al ser pillado: ‘Si mi culo cae, cae el de más gente’. El hombre cayó bajo el radar de la Justicia. Nada más.

Ahora que estamos próximos a celebrar el 500 aniversario de la primera circunnavegación terráquea que culminó Juan Sebastián Elcano en el buque-escuela que lleva su nombre no se ha podido descubrir quién introdujo 127 kilos de coca en 2014. Los ‘controló’ la DEA norteamericana en los muelles de Nueva York. La novela de Juan Bonilla ‘Nadie conoce a nadie’ y el descontrol a bordo de nuestra nave insignia no encontró imputado alguno. Pero la gloriosa Marina patria sale trastocada. Las culpas, no obstante, apuntaron -al principio- a dos marineros de origen sudamericano. País!