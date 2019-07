¿Negocios sobre hijos extramatrimoniales?

Los hombres que procrean, con o sin conocimiento de ello, pueden tener un problema en edad adulta. Para ello es imprescindible tener fortuna, ser famoso o éxito en negocios pujantes y no reconocer la paternidad en el Registro Civil. Hay demandas de filiación que promueven madres, o hijos, en busca de padre VIP. Nunca las recibirá quien suscribe, un ‘tieso’ poco conocido.

En Sevilla hay un Bufete que tramitó casi 600 demandas los últimos años. Lo encabeza Fernando Osuna. Es conocido por publicitar sus triunfos judiciales. Usa armas del Derecho que causan pánico al amor infiel, sexo extra-pareja, pasiones estivales o noches sin final cuando uno no quiere acordarse de nada y la vida va por otros derroteros.

Además, Osuna pidió -empoderado por un colectivo que no identifica- al Defensor del Pueblo que la prueba de ADN que obtengan los detectives que suele contratar las pague el estado. Ese brindis al sol tuvo eco mediático, en un país donde el estado impaga, o lo hace tarde, a peritos, traductores, procuradores y abogados de oficio. La palestra debe tirar mucho a este abogado por sus ansias de sobresalir.

Es tal el éxito del bufete que un Juez prohibió incinerar un cadáver para obstaculizar pruebas de ADN. O bien desaparecen féretros en tumbas, se declaran insolventes herederos ante el ‘nuevo’ hijo o hija si la Justicia así lo ha decretado, o bien se obstaculiza y aplaza el pleito para obviar verdades.

Por la brecha que hurgan estos abogados expertos siempre hay fortunas que repartir, nunca mejor dicho. Más que honras o dignidades que invocar. El no conocer al padre su ‘descendencia oculta’, abandonar a una madre que implora apellidos sobre otras componendas es relevante. No menos cierto es que hay negocio. Estas demandas no ocultan el dinero que las mueve. Se vindica sobre un legítimo derecho: tener un padre cercano.