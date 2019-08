De Julio Verne a los milennials

Verne hizo que Phileas Fogg, el protagonista de su obra, se lanzase a recorrer el mundo como resultado de una apuesta. Hoy en día podemos apostar que son los jóvenes los que al igual que Fogg disfrutan viajando y dedican parte de su tiempo de ocio a ello. Y para ello, cuentan con uno de los accesorios que mayor los identifica: las nuevas tecnologías. No lo dicen ellos, lo muestran las cifras. Según los estudios realizados por el Boston Consulting Group, se estima que de todos los viajes que se llevarán a cabo en el año 2020, los jóvenes milennials serán partícipes del 50% del gasto total. Estos datos ponen así de manifiesto la inquietud de las nuevas generaciones por conocer el mundo y también del dominio y destreza que poseen a la hora de organizar escapadas, viajes y excursiones a otros lugares. Así mismo, el mundo de los viajes rompe para ellos la única etiqueta de ocio y tiempo libre y se introduce en el mundo del trabajo. De hecho, según este mismo estudio se calcula que un 39% de los jóvenes aseguran que no aceptarían un trabajo que no implicase desplazamientos y viajes. Todo ello es posible sin duda a su contacto y habilidades con internet y con todas las herramientas que la red ofrece.