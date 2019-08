Descanso y calidad: la combinación que garantiza una buena salud

Nos preocupa mucho la cantidad de horas que dormimos, y es algo que tiene todo el sentido del mundo. Si no reponemos energías durante la noche, o durante cualquier franja del día, el cansancio se apodera de nuestro cuerpo, hasta el punto de que afecta no solo a nuestro rendimiento físico, sino también a nuestra salud mental.

Si tomamos como referencia la tradicional media de 8 horas de sueño, la cuenta es sencilla. A lo largo de todos nuestros años, pasamos un tercio de nuestra vida sobre un colchón, en la cama. Y lo importante realmente no es el tiempo que pasemos en esta, sino la calidad de sueño que consigamos en ella.

Puede parecer un detalle nimio, pero cantidad no siempre implica calidad. De hecho, contar con un buen colchón es la premisa principal para garantizar que esas horas de sueño realmente sean reparadoras, que de verdad afecten positivamente a tu organismo y le permitan reponer fuerzas.

Optar por propuestas como la de www.maxcolchon.com es muy buena idea, dado que los colchones que ofrecen son de calidad, y eso se nota en cualquier faceta de tu día a día. Un mal sueño puede provocar mal humor, dolores de cabeza, generar fatiga o incluso propiciar el auge de enfermedades que influyan incluso a nivel mental.

No es una tontería en absoluto. Dormir bien hace que la presión sanguínea disminuya y que, por tanto, no se potencie la hipertensión. Del mismo modo, también hace que la memoria funcione mejor, al igual que la capacidad mental o incluso el metabolismo. Como lo lees, dormir mal hace que no se absorban bien nutrientes de la comida y que se aumente de peso. Y es que, por si no lo sabías, la misma parte del cerebro que se encarga del metabolismo es la que se encarga del sueño, y si una función falla, la otra cae con ella.