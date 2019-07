Las mejores zonas de Sevilla para ir de tapas

Seas de Sevilla o hayas llegado a la ciudad para visitarla, sabes de sobra que el tapeo es casi un deporte nacional. A los sevillanos nos gusta salir de tapas, estar por la calle, charlar y disfrutar. Lo que pasa que a menudo nos faltan ideas. Para los que quieren probar cosas nuevas y para aquellos recién llegados a la ciudad, les traemos un poco de inspiración para encontrar bares en Sevilla para ir de tapeo.

Una recomendación que os damos a los que queráis probar cosas nuevas es buscar en Páginas Amarillas referencias de otros restaurantes por vuestra zona o por la zona que queráis explorar. Allí encontrareis todos los datos del local y referencias de los clientes. ¡Aventuraros a probar cosas nuevas!



Sevilla es la ciudad perfecta para salir de tapeo, tomar una cerveza bien fresca al aire libre y probar pescadito frito. Y es que el tapeo en Sevilla es un clásico, la ciudad está llena de bares y restaurantes, lo interesante es salir a explorar nuevas zonas.



1. Santa Cruz, el barrio más activo



Santa Curz es el barrio más popular de Sevilla, se encuentra junto a la Catedral y como no puede ser de otra forma para un sitio tan céntrico, el bullicio y la actividad se hace notar. Entre sus calles descubrimos fascinantes patios señoriales, repletos de flores y de arte. Es una de las mejores zonas para alojarse y para salir a cenar o a tomar algo. Hay una amplia oferta de bares de tapas y de restaurantes. Se trata de uno de los puntos más céntricos y turísticos de la ciudad.



2. La Alameda, un barrio con ambiente



La Alameda es la zona más conocida por los que suelen salir por la noche. Se trata del barrio bohemio de Sevilla, lleno de locales para divertiros, pero también uno de los sitios más conocidos para salir a comer. Es una buena alternativa a Santa Cruz si buscamos ambiente pero alejado un poco del turismo y a precios un poco más competitivos. ¡Descubre este fantástico barrio!



3. Triana, el barrio más tradicional



Es en este barrio donde se llevan a cabo las muy conocidas procesiones de Semana Santa o la Velá de Santa Ana, con casetas y actuaciones de flamenco. Es uno de los barrios más auténticos de la ciudad. En estas zonas encontrarás muchos bares típicos donde probar la comida típica sevillana a través de sus tapas.



4. Bellavista, el barrio residencial



Se encuentra al sur del casco antiguo de Sevilla y es una de las zonas más residenciales de la ciudad, pero es una buena opción si queremos alejarnos un poco del centro y pagar un poco menos para comer. Aunque no tiene un gran atractivo comparado con el centro ni una gran oferta es una buena opción para comer si no te encuentras lejos.



Con estas ideas puedes empezar a preparar tu ruta de tapas por Sevilla. Estamos seguros que vas a descubrir auténticos tesoros que te enamorarán.