Las opiniones de Alicia Collado recorren España y América

Ángela vive en Santander (España)y lleva más de 20 años tirando el tarot, y ha escuchado multitud de problemas sentimentales por rupturas de pareja, ella no se considera ritualista, tan solo tarotista con un gran porcentaje de aciertos. Aunque está fuera del foco mediático, asegura que no le faltan clientes. Ella lo dice claro:

“No suelo tener duda, no son muchos los que me llaman preguntando por un amarre de amor, pero casi siempre suelo recomendar a Alicia Collado, no conozco personalmente a Alicia, pero no quiero recomendar a nadie que me haga luego quedar mal a mí”.