Así es la película del Centenario de la Coronación

Igualmente, Valera ha destacado «la buena acogida» que ha tenido la grabación de esta película. «El pueblo de Almonte se ha volcado. Se ha vuelto loco y, eso ha ayudado mucho a realizar la tarea. En muchos casos, han sido entrevistas a vecinos muy mayores, con relatos entrañables y sinceros. Estamos hablando de personas de una media de 92 o 93 años». Algo que, en lo personal, también ha calado en su autor. Tanto con esta obra como con la realizada hace unos años para el Museo del Rocío: «Estoy muy satisfecho con ambos trabajos. Me han hecho rociero. Tengo que reconocer que no tenía tan arraigado con El Rocío, pero a raíz de estas producciones, me ha cautivado por completo».